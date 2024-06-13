«Одно из лучших выступлений». Об успехах белорусских борцов рассказала тренер национальной команды

Три золотых, одна серебряная, три бронзовых. В Баку в конце мая 2024 года прошел молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе. Наши девчата-вольницы отличились. Это количество медалей они положили в копилку нашей белорусской сборной.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по борьбе.

Юрий Царев, ведущий:

Как у нас сейчас дела обстоят с вольной борьбой? Потому что это не только зрелище красивое спортивное, но еще и большой труд.