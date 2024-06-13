«Одно из лучших выступлений». Об успехах белорусских борцов рассказала тренер национальной команды

Три золотых, одна серебряная, три бронзовых. В Баку в конце мая 2024 года прошел молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе. Наши девчата-вольницы отличились. Это количество медалей они положили в копилку нашей белорусской сборной.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по борьбе.
Юрий Царев, ведущий:
Как у нас сейчас дела обстоят с вольной борьбой? Потому что это не только зрелище красивое спортивное, но еще и большой труд.
Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по борьбе:
Сейчас я в роли старшего тренера национальной команды. В основном я занимаюсь административной работой, организовываю процесс, занимаюсь развитием вида спорта. Создаю условия всевозможные для наших спортсменов, а также вывожу делегации на международные форумы. Девочки наши с последних соревнований первенства Европы до 23 лет привезли много медалей, произвели фурор – это одно из лучших выступлений за все время существования женской борьбы в нашей стране. На сегодняшний момент главный старт – олимпийские игры. В копилке женской команды три лицензии на олимпийские игры, у ребят – четыре лицензии. В преддверии такого глобального мероприятия, конечно, мы немного напряжены. В субботу мы уже вылетаем на Игры БРИКС, которые будут проходить в Казани. Большинство девочек, которые выступали в Баку тоже примут там участие. Сейчас у нас такой сложный период – очень много стартов, спортсмены всегда должны быть на пике формы. Приходится тренерам правильно устраивать тренировочный процесс. Я думаю, мы справляемся.
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