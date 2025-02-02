«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе

Борьба – вид спорта, который привлекает не только мужчин, но и женщин. Сегодня гордые амазонки выходят на ковер и своей техникой, ведением боя буквально бросают вызов мужчинам. Василиса Марзалюк белорусскую борьбу подняла до небес. Она двукратная чемпионка Европейских игр, четырежды стояла на мировом пьедестале и шесть – на европейском. На Олимпиаде в Рио смогла всем расчистить дорогу к медалям. «Моя медведица» называл ее трехкратный олимпийский чемпион Александр Васильевич Медведь. Девушка прошла в спорте и огонь, и воду, и даже медные трубы. Сегодня она старший тренер национальной команды. В студии программы «Спорттаймер» Василиса Марзалюк. Юлия Силипицкая, ведущая:

Огонь, вода и медные трубы – это про себя. Какой эпизод в твоей жизни ты никогда не забудешь?

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:

Хороший – чемпионство на юниорском чемпионате мира. Моя самая большая первая победа, после которой я поняла, что действительно могу. Прилетели в Гватемалу, у меня был лишний вес – попила арбузного сока на ночь хорошенько. Утром взвесилась – у меня плюс 1 килограмм 800. Целый день провела в тренировках и в сауне. Мне спортсменки из разных команд помогали. Я лежала в этой сауне, и меня массировали девочки. Перед вечерним, минут за 10 пришла, смотрю: у меня норма. Легла перед весами и сказала: я первая буду. У нас был красный автобус, как в американских фильмах, школьные. Юлия Силипицкая:

Впечатлений была масса. Хорошо, а если брать отрицательные, с минусом события? Василиса Марзалюк:

Это, конечно, дисквалификация моя. Признаться, сначала мне не хватило смелости, что я принимала фуросемид. Юлия Силипицкая:

Чтобы похудеть? Василиса Марзалюк:

Ну, конечно.