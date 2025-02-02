«Борцовское братство чувствую до сих пор». Василиса Марзалюк об испытании славой, дисквалификации и тренерской работе
Борьба – вид спорта, который привлекает не только мужчин, но и женщин. Сегодня гордые амазонки выходят на ковер и своей техникой, ведением боя буквально бросают вызов мужчинам. Василиса Марзалюк белорусскую борьбу подняла до небес.
Она двукратная чемпионка Европейских игр, четырежды стояла на мировом пьедестале и шесть – на европейском. На Олимпиаде в Рио смогла всем расчистить дорогу к медалям. «Моя медведица» называл ее трехкратный олимпийский чемпион Александр Васильевич Медведь. Девушка прошла в спорте и огонь, и воду, и даже медные трубы. Сегодня она старший тренер национальной команды.
В студии программы «Спорттаймер» Василиса Марзалюк.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Огонь, вода и медные трубы – это про себя. Какой эпизод в твоей жизни ты никогда не забудешь?
Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:
Хороший – чемпионство на юниорском чемпионате мира. Моя самая большая первая победа, после которой я поняла, что действительно могу. Прилетели в Гватемалу, у меня был лишний вес – попила арбузного сока на ночь хорошенько. Утром взвесилась – у меня плюс 1 килограмм 800.
Целый день провела в тренировках и в сауне. Мне спортсменки из разных команд помогали. Я лежала в этой сауне, и меня массировали девочки. Перед вечерним, минут за 10 пришла, смотрю: у меня норма. Легла перед весами и сказала: я первая буду. У нас был красный автобус, как в американских фильмах, школьные.
Юлия Силипицкая:
Впечатлений была масса. Хорошо, а если брать отрицательные, с минусом события?
Василиса Марзалюк:
Это, конечно, дисквалификация моя. Признаться, сначала мне не хватило смелости, что я принимала фуросемид.
Юлия Силипицкая:
Чтобы похудеть?
Василиса Марзалюк:
Ну, конечно.
Юлия Силипицкая:
А сейчас есть какие-то способы, чтобы держать вес естественным путем?
Василиса Марзалюк:
Во-первых, знания сейчас более доступны. Во-вторых, специалистов можно нанимать, как многие спортсмены. Кирилл Маскевич, например, работает со специалистами.
Юлия Силипицкая:
Насколько сложно было справиться психологически с этой дисквалификацией?
Василиса Марзалюк:
Тренеры меня сразу определили тренером, чтобы я могла где-то и поддерживать форму. Меня приглашали на сборы разными путями. Раньше было это более возможно. Очень большая поддержка.
Юлия Силипицкая:
В борьбе на самом деле есть дружба?
Василиса Марзалюк:
Борцовское братство, я чувствую его до сих пор и сейчас. И в то время поняла силу его. Для меня как-то привычно, что в других видах спорта такого нет.
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