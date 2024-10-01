Около 200 юных борцов собрались на международные сборы в РЦОП «Стайки»

Белорусские «Стайки» – колыбель для многих спортсменов, но такого количества юных борцов не было давно. Международный сбор собрал около 200 человек из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Армении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Этих шести ковров не хватает для юных борцов, но бесценный международный опыт стоит того. В тесноте, да не в обиде. Две сотни борцов впечатляют.

Асхат Жанбиров, старший тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе:

Мы здесь тренировались, качались. В общем, второй дом был для нас. А сейчас уже тренирую. Я беру здесь опыт, я даю опыт. Вот так обмен начинается.

Белорусы гостеприимно принимают сверстников из разных школ борьбы и готовятся к предварительному раунду уникального проекта «Лига храбрых», где выступят семь команд белорусских регионов и российская дружина. В перспективе заявки примут и от сегодняшних гостей.