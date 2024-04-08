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Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов

08 апреля 2024 17:39
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Белорусские борцы благополучно вернулись с европейской олимпийской квалификации. Кроме хорошего настроения, спортсмены привезли из Баку четыре пропуска на главный старт четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов-1

Цветы, рукопожатия и объятья – встреча в Национальном аэропорту Минск получилась теплой. Такое внимание атлеты безоговорочно заслужили. Одним из тех, кто прошел отбор, стал Магомедхабиб Кадимагомедов. Серебряный призер Игр в Токио предварительный раунд завершил очень уверенно. А вот в финальной схватке пришлось изрядно поработать. Неуступчивым оказался Таймураз Салказанов из Словакии. Тем не менее белорус сумел завоевать лицензию.

Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов-4

Магомедхабиб Кадимагомедов, обладатель олимпийской лицензии:
Где-то более напряженные поединки, где-то не поспал нормально, не получилось, по каким-то причинам были свои нюансы. Поэтому все плывет до сих пор.

Белорусские борцы вернулись с европейской олимпийской квалификации – результаты спортсменов-7

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной сборной Беларуси по борьбе:
На такой результат мы, конечно, рассчитываем всегда, всегда хотим больше, но были приятно удивлены мужской командой. Когда мы увидели жребий, было понятно, что как минимум две лицензии должны быть у нас.

Кроме Кадимагомедова обладателями путевок в Париж стали Арыйан Тютрин, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Всего в активе борцов семь заветных квитков. Заключительный, уже мировой, этап отбора пройдет в мае в Турции.

# Борьба # Василиса Марзалюк # Магомедхабиб Кадимагомедов

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