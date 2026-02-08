Падёж скота стал поводом для жёсткого разговора с Лукашенко – где система дала сбой и можно ли всё исправить?
Ситуация в животноводстве не только Витебщины, но и других регионов стала поводом для жесткого разговора. Падеж скота наблюдается во всех областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже в Гродненской, которую в этих вопросах не раз ставили в пример. Что уже говорить о Могилевской, которая давно в красной зоне по припискам и падежу.
Президент на неделе не раз возвращался к ситуации в животноводстве. Сильные морозы только усилили проблему. Но вопрос не в погоде и природе – всякое может быть, а в целом почему в хозяйствах это допускают. Ведь даже, если отбросить экономику, а падеж бьет по показателям, то как же совесть и человечность?
Президент привел в пример, как раньше работники фермы забирали своих новорожденных подопечных домой, чтобы не дать им погибнуть в суровые холода. А что сейчас? Как мы дошли до того, что позволяем братьям нашим меньшим погибать прямо у нас глазах? Где система дала сбой, можно ли все исправить и есть ли хозяйства, где животные в полной безопасности и переживают холода без потерь?
Возьмем Минскую область. Как нам пояснили в облисполкоме, морозы действительно стали испытанием для АПК. Но в кабинетах никто не сидел. Руководители постоянно выезжали в хозяйства. Проверки проводили даже ночью. Пытались предотвратить последствия. Что может случиться, все понимали, но не везде это удалось.
Одна из причин – недостаток профилакториев, где обычно содержат новорожденных телят. В этом году в Минской области построят более сотни таких теплых комфортных домиков, и это забота не только о животных, но и о людях, которые работают на фермах.
А что касается хозяйств с нулевым падежом и 100-процентной сохранностью, то и такие есть. За этим стоят диктатура технологий и дисциплина. Чтобы так было у всех, в Минской области будут укреплять материально-техническую базу, обучать кадры и мотивировать их рублем, чтобы люди сохраняли скот и за это получали дополнительную плату.
А что касается примеров, как было в том же Советском Союзе, и почему бы не вернуться к тому, что давало результат, но тут есть нюансы, и уже, как раньше, быть не может.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Объемы производства продукции животноводства и количество людей, которые работают сегодня в сельском хозяйстве, понятно, что они несопоставимы с тем, что было в Советском Союзе. Плюс, конечно же, сегодня очень далеко шагнула наука.
И есть, конечно, вопросы, связанные с тем, что она, давая больше молока, становится более подвержена внешним условиям. На сегодняшний день у нас рождается в месяц больше 30 тысяч голов молодняка. Понятно, что, наверное, вряд ли мы найдем столько домов, где мы сможем их разместить, хотя Президент об этом говорит: и домой, и в конторы, и сами выпаивайте.
Сегодня надо просто выстроить на местах работу и беречь каждого теленка, как ребенка. Сегодня мы применяем более 800 тепловых пушек, которые работают, конечно же, только в условиях низких температур.
Мы сами закупили больше 300 единиц этого оборудования, и оно сегодня себя оправдывает. Мы купили более 5000 попон для того, чтобы укутать телят, особенно тех, которые ослаблены, тех, которые новорожденные, чтобы создать им нормальный температурный режим.
«Или меня не слышите, или вы устали от работы». Президент – губернаторам о проблеме падежа скота. Читайте здесь.