Падёж скота стал поводом для жёсткого разговора с Лукашенко – где система дала сбой и можно ли всё исправить?

Ситуация в животноводстве не только Витебщины, но и других регионов стала поводом для жесткого разговора. Падеж скота наблюдается во всех областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже в Гродненской, которую в этих вопросах не раз ставили в пример. Что уже говорить о Могилевской, которая давно в красной зоне по припискам и падежу.

Президент на неделе не раз возвращался к ситуации в животноводстве. Сильные морозы только усилили проблему. Но вопрос не в погоде и природе – всякое может быть, а в целом почему в хозяйствах это допускают. Ведь даже, если отбросить экономику, а падеж бьет по показателям, то как же совесть и человечность?

Президент привел в пример, как раньше работники фермы забирали своих новорожденных подопечных домой, чтобы не дать им погибнуть в суровые холода. А что сейчас? Как мы дошли до того, что позволяем братьям нашим меньшим погибать прямо у нас глазах? Где система дала сбой, можно ли все исправить и есть ли хозяйства, где животные в полной безопасности и переживают холода без потерь?

Возьмем Минскую область. Как нам пояснили в облисполкоме, морозы действительно стали испытанием для АПК. Но в кабинетах никто не сидел. Руководители постоянно выезжали в хозяйства. Проверки проводили даже ночью. Пытались предотвратить последствия. Что может случиться, все понимали, но не везде это удалось.

Одна из причин – недостаток профилакториев, где обычно содержат новорожденных телят. В этом году в Минской области построят более сотни таких теплых комфортных домиков, и это забота не только о животных, но и о людях, которые работают на фермах.

А что касается хозяйств с нулевым падежом и 100-процентной сохранностью, то и такие есть. За этим стоят диктатура технологий и дисциплина. Чтобы так было у всех, в Минской области будут укреплять материально-техническую базу, обучать кадры и мотивировать их рублем, чтобы люди сохраняли скот и за это получали дополнительную плату.

А что касается примеров, как было в том же Советском Союзе, и почему бы не вернуться к тому, что давало результат, но тут есть нюансы, и уже, как раньше, быть не может.