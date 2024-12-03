Предприятия АПК Минской области продолжают реализацию новых инвестпроектов
Предприятия агропромышленного комплекса Центрального региона продолжают реализацию новых инвестпроектов. Среди направлений – создание импортозамещающей продукции. И здесь большая роль за молочно-товарными комплексами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Об этом говорили на торжественном мероприятии в честь 95-летия «Минского молочного завода №1». Юбилей собрал промышленников из Молодечно и Воложина. Среди гостей – руководство области и Министерства сельского хозяйства. А среди достижений – более 400 видов товаров. Среди экспортных направлений – 78 регионов России.
Перерабатывающие предприятия инвестируют в строительство современных молочных комплексов. Основная цель – улучшить условия работы специалистов и создать максимальный комфорт для животных. И, конечно, улучшение качества молока. Сегодня в Минской области строится 25 животноводческих объектов.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы в Слуцке вводили этот комплекс, а 5 декабря будет ввод в Пуховичском районе. То есть строят практически все регионы, они это понимают прекрасно. Дальнейшее строительство на сегодняшний день у нас выстроено на три года вперед. Продукция должна все время обновляться. Она должна иметь более высокую добавленную стоимость, потому что без развития предприятий переработки мы не можем говорить о том, чтобы развивалось сельское хозяйство. Нам необходимо финансирование. У нас тоже есть планы по инвестициям, у нас есть развитие разных не только в животноводстве, но и в растениеводстве.
Предприятия «Первого молочного завода» перерабатывают 1 600 тонн молока в сутки. Завод имеет три филиала.