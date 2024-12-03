Предприятия АПК Минской области продолжают реализацию новых инвестпроектов

Предприятия агропромышленного комплекса Центрального региона продолжают реализацию новых инвестпроектов. Среди направлений – создание импортозамещающей продукции. И здесь большая роль за молочно-товарными комплексами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом говорили на торжественном мероприятии в честь 95-летия «Минского молочного завода №1». Юбилей собрал промышленников из Молодечно и Воложина. Среди гостей – руководство области и Министерства сельского хозяйства. А среди достижений – более 400 видов товаров. Среди экспортных направлений – 78 регионов России.

Перерабатывающие предприятия инвестируют в строительство современных молочных комплексов. Основная цель – улучшить условия работы специалистов и создать максимальный комфорт для животных. И, конечно, улучшение качества молока. Сегодня в Минской области строится 25 животноводческих объектов.