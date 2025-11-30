Колташов: президенты Беларуси и России – лидеры самостоятельных сил, а в ЕС – номенклатурные работники

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

Мы имеем в лице Президента Беларуси и Президента России лидеров самостоятельных сил, действующих исходя из собственного понимания политики, национальных интересов. В Европейском союзе мы чаще всего видим не лидеров, не политиков, а номенклатурных работников, которых сделали главами правительства. Поэтому они, когда встречаются, демонстрируют тоже вроде бы большое общение, некую солидарность, но во всем этом видно, что это фальшь, потому что это просто клерки, которых заставили посидеть рядом.

В нашем случае совершенно не так. В случае России и Беларуси налицо – два крупных политика, две исторических личности вместе общаются и понимают друг друга. А в Европейском союзе где вы видели исторические личности? Макрон пытается показать французам, что он не какой-нибудь Франсуа Олланд безликий, а что он какой-то деятель, но не получается у него.

Меркель тоже была несамостоятельна, она была жесткой в переговорах, по словам Виктора Орбана, но не более того. В общем, Венгрия, Словакия – пожалуй, сегодня две страны в Европейском союзе, но они почему-то оказываются в оппозиции к Брюсселю. Там есть политические лидеры, они друг друга понимают, но они в оппозиции к Брюсселю, а лояльные к Брюсселю деятели – это номенклатурные работники.

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