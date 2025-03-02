Фатигаров: Карлсон после интервью с Путиным и Лавровым довёл позицию России до народа США

Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Ведь Такер Карлсон настолько воодушевился информацией, которую ему предоставил в своем интервью Владимир Владимирович Путин, что он, видимо, сделав какие-то пометки на полях и осознав какие-то вопросы, приехал еще к Сергею Викторовичу Лаврову. И Сергей Викторович Лавров довел это общение до логического завершения, и Такер Карлсон уже приехал в Соединенные Штаты и со своей популярностью, со своей колоссальной аудиторией довел до, я не побоюсь этого слова, до народа Соединенных Штатов нашу позицию. И обратите внимание, что во многом то, что сделал Такер Карлсон, дошло, в хорошем смысле слова, дошло до Дональда Трампа, до Марка Рубио, и эти люди транслируют российскую позицию не потому, что они вдруг вот так вот там перевернулись, как говорится, в воздухе, нет. А потому что они, экстраполировав это на ситуацию, которая может возникнуть у них, абсолютно логично согласились.
Вспомните, как говорят сейчас лидеры Соединенных Штатов. Если бы войска Китая, например, стояли бы на границе Мексики, Канады. Наверное, 10 минут, и началась бы война. Поэтому, когда наши делегации встретились в Эр-Рияде, прежде всего, с чего начался разговор, что мы будем учитывать и уважать интересы каждой из сторон. Если эти интересы совпадают, слава богу, надо идти вместе и вместе решать все вопросы. А если интересы не совпадают, нужно всяческими путями, кроме военного, пытаться сгладить эти противоречия, найти какой-то компромисс, но в любом случае, повторю это, важно повторять, ни в коем случае не скатиться к вооруженному противостоянию. Почему Трамп, прежде всего, так забеспокоился? Потому что он прекрасно понял, что позиция Байдена, останься его администрация у власти, это прямой путь к ядерной катастрофе.