Фатигаров: Карлсон после интервью с Путиным и Лавровым довёл позицию России до народа США

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Ведь Такер Карлсон настолько воодушевился информацией, которую ему предоставил в своем интервью Владимир Владимирович Путин, что он, видимо, сделав какие-то пометки на полях и осознав какие-то вопросы, приехал еще к Сергею Викторовичу Лаврову. И Сергей Викторович Лавров довел это общение до логического завершения, и Такер Карлсон уже приехал в Соединенные Штаты и со своей популярностью, со своей колоссальной аудиторией довел до, я не побоюсь этого слова, до народа Соединенных Штатов нашу позицию. И обратите внимание, что во многом то, что сделал Такер Карлсон, дошло, в хорошем смысле слова, дошло до Дональда Трампа, до Марка Рубио, и эти люди транслируют российскую позицию не потому, что они вдруг вот так вот там перевернулись, как говорится, в воздухе, нет. А потому что они, экстраполировав это на ситуацию, которая может возникнуть у них, абсолютно логично согласились.