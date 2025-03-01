Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Ульрих Зингер, депутат ландтага Баварии:
Прежде всего нам нужны мир и хорошее отношение с Россией. И это был бы единственный способ преодолеть раскол в Германии сейчас.
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Американцы Европу выдоили экономически, чего, собственно, они и добивались. Конкуренты им такие не нужны.
Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:
Нам расслабляться не надо, в страну розовых пони погружать свое сознание не надо. Отходить от милитаристской риторики контроля над Евразией американцы не собираются.
Михаэль фон дер Шуленбург, депутат Европарламента (Германия):
Конфликт между Европой, Западом и Востоком будет продолжаться, но он будет продолжаться годами.