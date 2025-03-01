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Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

01 марта 2025 16:05
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Раскол между Европейским союзом и Вашингтоном обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Ульрих Зингер, депутат ландтага Баварии:
Прежде всего нам нужны мир и хорошее отношение с Россией. И это был бы единственный способ преодолеть раскол в Германии сейчас.

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Американцы Европу выдоили экономически, чего, собственно, они и добивались. Конкуренты им такие не нужны. 

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:
Нам расслабляться не надо, в страну розовых пони погружать свое сознание не надо. Отходить от милитаристской риторики контроля над Евразией американцы не собираются.

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Михаэль фон дер Шуленбург, депутат Европарламента (Германия):
Конфликт между Европой, Западом и Востоком будет продолжаться, но он будет продолжаться годами.

# Международная политика # Надежда Сасс # Петр Петровский # Василий Фатигаров

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