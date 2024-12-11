Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарём

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарем. Им стал Василий Демченко из «Адмирала», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Российский голкипер перешел в белорусскую дружину в результате обмена. В расположение «моряков» отправился нападающий Никита Гуслистов. Контракт с голкипером подписан до конца сезона. 30-летний россиянин уже успел провести 18 матчей за «Адмирал» в текущем сезоне и оформить один шатаут. Процент отраженных бросков – 91.72, коэффициент надежности – 2.66. Демченко также играл в КХЛ за «Трактор», «Металлург» и «Авангард».