Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ

Не только хоккейные вратари делают блистательные сейвы, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Иногда на пути шайбы встает полевой игрок.

Именно так нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе спас свои ворота в домашнем матче с «Торпедо». Этот сейв попал в подборку лучших на прошлой неделе в КХЛ. Дюбе подстраховал Василия Демченко и словил на себя бросок нападающего «Торпедо». Лига поставила необычное спасение на шестое место.