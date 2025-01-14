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Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ

14 января 2025 19:02
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Не только хоккейные вратари делают блистательные сейвы, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Иногда на пути шайбы встает полевой игрок.

Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ-1

Именно так нападающий минского «Динамо» Диллон Дюбе спас свои ворота в домашнем матче с «Торпедо». Этот сейв попал в подборку лучших на прошлой неделе в КХЛ. Дюбе подстраховал Василия Демченко и словил на себя бросок нападающего «Торпедо». Лига поставила необычное спасение на шестое место.

# Хоккей # Василий Демченко # ХК Динамо-Минск

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