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Хоккей. Команда минского «Динамо» в гостях обыграла «Сочи»

02 декабря 2022 19:38
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В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» в рамках выездной серии встретилось с клубом «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Команда минского «Динамо» в гостях обыграла «Сочи»-1

Сочинцы находятся на последнем месте Западной конференции. И команде добраться до плей-офф уже ничего не поможет. Тем не менее первыми счет открыли хозяева – шайбу забросил Ярулин. Правда, минчане в первом периоде сумели отыграться, а затем и выйти вперед – отличились Демченко и Сапего.

В последних матчах «зубры» наладили игру и пока идут в фарватере решения поставленной задачи, выхода в плей-офф. Однако уйти в отрыв и нарастить свое преимущество в поединке с аутсайдером лиги, командой из «Сочи», нашей дружине не удалось. Счет в матче так и не изменился. 2:1 – минимальная победа «Динамо». Следующий поединок «зубры» проведут 5 декабря дома с «Северсталью».

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# Хоккей # Тигран Ярулин # Василий Демченко # Сергей Сапего # Фотофакт

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