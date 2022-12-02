Хоккей. Команда минского «Динамо» в гостях обыграла «Сочи»

В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» в рамках выездной серии встретилось с клубом «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сочинцы находятся на последнем месте Западной конференции. И команде добраться до плей-офф уже ничего не поможет. Тем не менее первыми счет открыли хозяева – шайбу забросил Ярулин. Правда, минчане в первом периоде сумели отыграться, а затем и выйти вперед – отличились Демченко и Сапего.

В последних матчах «зубры» наладили игру и пока идут в фарватере решения поставленной задачи, выхода в плей-офф. Однако уйти в отрыв и нарастить свое преимущество в поединке с аутсайдером лиги, командой из «Сочи», нашей дружине не удалось. Счет в матче так и не изменился. 2:1 – минимальная победа «Динамо». Следующий поединок «зубры» проведут 5 декабря дома с «Северсталью».