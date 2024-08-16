На границе с Польшей обустроят дополнительные зоны отдыха и фуд-корты

У международного пункта пропуска «Брест» на белорусско-польской границе планируют улучшить условия ожидания для путешественников. По вине польской стороны на погранпереходе продолжают скапливаться легковые машины и автобусы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но простые люди не должны из-за этого страдать, отметил помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. Накануне он оценил сложившуюся возле пункта пропуска «Брест» ситуацию. К строительным работам приступят уже в сентябре. Площадку для ожидания расширят с сотни до полутысячи парковочных мест. Также для водителей и пассажиров создадут комфортные условия для отдыха. В планах в ближайшее время установить скамейки, детскую площадку и фуд-корт, появится также медицинский пункт.

Было бы здорово навесы сделать для машины, потому что машины стоят на солнце. В машине сидеть, действительно, просто ад. Многие люди с детьми. Либо под дождем находиться, либо солнцепеком.

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Мы не закрывали границу, мы дали возможность жителям других государств европейских приезжать к нам без виз. Мы должны минимизировать негативные последствия для людей с учетом позиции сопредельного государства по реализации пропуска транспортных средств через границу.