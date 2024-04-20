Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?

Итак, 35 % от всех заработанных на республиканском субботнике средств направят на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую очередь планируют завершить до конца 2024 года. Бригады уже приступают к отделке фасадов, преображается и территория вокруг. 20 апреля Всебелорусская молодежная стройка стала главной площадкой субботника в Бресте. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Не навести порядок, а его восстановить. Символично, что на территории Брестской крепости восстанавливают казармы. Но не для военной, а мирной цели – послание будущим поколениям. Более 400 человек – от тех, чья работа решать, до тех, для кого этот центр создается, – трудятся вместе. Ему всего семь лет, но этот школьник не собирается уступать взрослым.

Мирон Гуц, житель Бреста:

Я люблю работать, поэтому приехал сюда. Мне тут нравится, потому что тут всегда что-то разное. Я еще в прошлом году здесь был. В прошлом году мы делали лабиринт. Подробности в видео. Патриотический центр – поистине народный проект. Строительство ведется благодаря собранным средствам самими белорусами. Уже во второй раз часть заработанного во время субботника передадут, чтобы дело во имя будущих поколений продолжалось.