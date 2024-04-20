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Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?

20 апреля 2024 16:41
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Итак, 35 % от всех заработанных на республиканском субботнике средств направят на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую очередь планируют завершить до конца 2024 года. Бригады уже приступают к отделке фасадов, преображается и территория вокруг. 20 апреля Всебелорусская молодежная стройка стала главной площадкой субботника в Бресте.

Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?-1

Не навести порядок, а его восстановить. Символично, что на территории Брестской крепости восстанавливают казармы. Но не для военной, а мирной цели – послание будущим поколениям. Более 400 человек – от тех, чья работа решать, до тех, для кого этот центр создается, – трудятся вместе. Ему всего семь лет, но этот школьник не собирается уступать взрослым.

Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?-4

Мирон Гуц, житель Бреста:
Я люблю работать, поэтому приехал сюда. Мне тут нравится, потому что тут всегда что-то разное. Я еще в прошлом году здесь был. В прошлом году мы делали лабиринт.

Подробности в видео.

Патриотический центр – поистине народный проект. Строительство ведется благодаря собранным средствам самими белорусами. Уже во второй раз часть заработанного во время субботника передадут, чтобы дело во имя будущих поколений продолжалось.

Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?-7

Валерий Вакульчик, помощник Президента инспектор по Брестской области:
Когда возле наших границ идет милитаризация, наращивание вооружений, вооруженных сил и оружия, такая обстановка в мире, когда снова пахнет войной и сейчас, чтобы не было, чтобы люди почувствовали, что такое допускать нельзя, у нас проходит такое мероприятие.

Всего же в Брестской области к субботнику присоединились порядка 340 тысяч человек. Толокой наводили порядок там, где живет наша память, в преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Субботники в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Валерий Вакульчик

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