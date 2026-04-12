Вся кадровая политика ЕС последние лет 30 выстраивается по лекалам американского Госдепа – Гердт

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:

Вся кадровая политика Европейского союза последние 30 лет минимум выстраивалась по лекалам американского Госдепа. И все, кто – не будем сейчас говорить те параметры, которые там должны были звучать – ниже прогнулся, тот быстрее поднялся. И вот за эти 30 лет они высортировали то, что мы сейчас видим в руководящих структурах Европейского союза, в Германии в частности.

Ну 90-95 % – это все выращенные Швабом, Соросом и вместе всеми взятыми. Вот эти Young Leaders, у которых была специальная программа, когда они выхватывали молодых и их воспитывали, вели, перепрошивали, доводили до министров. Вот это все сейчас руководит.

И сколько бы ни пытался сейчас там Трамп сломать эту систему (потому что он вошел, внесистемный, туда) – все понятно, они все слышат, но они не могут по-другому: они воспитаны, они выросли на этой доктрине. И теперь прям перевернуться в воздухе – у них это не получится. К сожалению, это приведет к перевороту с другой стороны. Тогда, когда низы уже больше не захотят так жить (мы знаем эту ситуацию), а верхи – то, что не могут, они уже доказали.

Я очень надеюсь, что мы сможем это без большой крови, без гражданской войны пройти. Это был бы идеальный путь. Но без такой чистки и прихода к власти новых политиков с новым мышлением не произойдет ничего, кроме глобального краха. Этот Колосс упадет, и завалится, и завалит под собой народы, государства, и утянет за собой полмира. Вот это страшно. Над этим мы сейчас работаем, чтобы политики нового склада ума и мышления все-таки имели доступ.