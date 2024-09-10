В Бресте стартовал XXVIII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» распахнул занавес. Уже в 28-й раз. В этом году в Брест съехались 22 творческих коллектива из 7 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Дании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Билеты на все вечерние постановки раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа фестиваля насыщена постановками по классическим произведениям – Гоголь, Пушкин, Лермонтов и Тургенев, Шекспир и О. Генри. Конкуренция между театрами составила 4 коллектива на одно место в афише. На суд жюри представили всю жанровую палитру – комедии, драмы и мелодрамы, экспериментальные, хореографические и музыкальные постановки, спектакли театра кукол. Языками общения со зрителем станут русский, белорусский и коми. Открывают фестиваль его хозяева – Брестский академический театр драмы – спектаклем «Отцы и дети».

Сергей Петкевич, заслуженный артист Беларуси:

Спектакль – это все-таки, в отличие от кино, живое искусство, оно происходит здесь и сейчас. И сегодняшний спектакль больше не повторится, завтра мы сыграем этот же спектакль, но уже немножко по-другому потому, потому что все мы живые люди. В кино – да, можно сыграть, снять 250 дублей, выбрать лучший, он останется на века, а остальные уйдут в корзину, могут вообще пропасть, даже в архивах не найдешь их потом. А у нас каждый раз как в первый раз.

В этом году Брестский академический театр драмы отметит свое 80-летие. К юбилейной дате готовят открытие первого музея театрального искусства, где центральное место займет наследие фестиваля.