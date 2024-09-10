В Бресте стартовал XXVIII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа»
Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» распахнул занавес. Уже в 28-й раз. В этом году в Брест съехались 22 творческих коллектива из 7 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Дании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Билеты на все вечерние постановки раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа фестиваля насыщена постановками по классическим произведениям – Гоголь, Пушкин, Лермонтов и Тургенев, Шекспир и О. Генри. Конкуренция между театрами составила 4 коллектива на одно место в афише. На суд жюри представили всю жанровую палитру – комедии, драмы и мелодрамы, экспериментальные, хореографические и музыкальные постановки, спектакли театра кукол. Языками общения со зрителем станут русский, белорусский и коми. Открывают фестиваль его хозяева – Брестский академический театр драмы – спектаклем «Отцы и дети».
Сергей Петкевич, заслуженный артист Беларуси:
Спектакль – это все-таки, в отличие от кино, живое искусство, оно происходит здесь и сейчас. И сегодняшний спектакль больше не повторится, завтра мы сыграем этот же спектакль, но уже немножко по-другому потому, потому что все мы живые люди. В кино – да, можно сыграть, снять 250 дублей, выбрать лучший, он останется на века, а остальные уйдут в корзину, могут вообще пропасть, даже в архивах не найдешь их потом. А у нас каждый раз как в первый раз.
В этом году Брестский академический театр драмы отметит свое 80-летие. К юбилейной дате готовят открытие первого музея театрального искусства, где центральное место займет наследие фестиваля.
Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского облисполкома:
За 28 лет прошло 550 театров, 50 стран. Посмотрели более 300 тысяч зрителей. Каждый зритель нашел, конечно же, обязательно свой жанр, свой спектакль, от которых он получил множество положительных эмоций, впечатлений, переживаний.
«Белую Вежу» посещаю регулярно уже на протяжении последних лет пяти. Регулярно слежу за афишей. В день премьеры сразу же стараюсь приобрести билеты, потому что буквально за два дня они уже раскуплены.
На протяжении шести дней искушенный брестский зритель будет жить по законам театрального жанра. Закроет международный форум комедия по Островскому «На бойком месте» от Государственного Молодежного театра Узбекистана.