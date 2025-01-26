В Центре общественного наблюдения за выборами рассказали, с какими вопросами обращались белорусы

Национальные наблюдатели также не остались в стороне от такого важного этапа избирательной кампании, как подсчет голосов. Их работа на участках продолжается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Национальные наблюдатели также не остались в стороне от такого важного этапа избирательной кампании, как подсчет голосов. Их работа на участках продолжается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Информация о ходе голосования аккумулируется в Центре общественного наблюдения за выборами, который открылся еще 21 января. За первые дни в центр поступило более трех сотен обращений от простых белорусов – в основном это были вопросы. 26 января звонки и сообщения также поступали – более 100. В целом специалисты высоко оценили работу комиссий и подчеркнули, что все процедуры во время голосования выполнялись четко по законодательству.
Наблюдателями отмечались лишь отдельные факты, когда нормы Избирательного кодекса не соблюдались избирателями. Например, голосующие пытались сфотографировать заполненный бюллетень, что нарушает тайны голосования. Также поступали жалобы от избирателей, которые не обнаружили себя в списках на избирательных участках. Такие вопросы решались максимально оперативно, чтобы все желающие смогли отдать свой голос.
Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси:
Были вопросы, как проголосовать на дому. У граждан была возможность оставить свои заявки до 18:00. К сожалению, были у нас и эмоциональные ситуации достаточно. В частности, гражданин в половине шестого позвонил, захотел проголосовать на дому. Были предложены адрес участка, телефон участка, однако он заявку оставлять отказался. В то же время, уже без пяти восемь, этот же гражданин позвонил и предъявил претензию, в том числе нашему центру, что к нему никто не пришел. Считаем, что в данной ситуации ответственность все-таки лежит именно на гражданине. Наши наблюдатели продолжают присутствовать при подсчете голосов, мы ждем обратной связи от наших национальных наблюдателей, насколько процедура проходила в соответствии с законодательством, насколько был обеспечен кругозор наблюдения для наших людей. И эту тоже информацию представим обществу через СМИ.
Напомним, на всех участках сегодня работали более 25 тысяч национальных наблюдателей. Это представители крупнейших общественных объединений и политических партий.