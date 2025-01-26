В Центре общественного наблюдения за выборами рассказали, с какими вопросами обращались белорусы

Национальные наблюдатели также не остались в стороне от такого важного этапа избирательной кампании, как подсчет голосов. Их работа на участках продолжается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Информация о ходе голосования аккумулируется в Центре общественного наблюдения за выборами, который открылся еще 21 января. За первые дни в центр поступило более трех сотен обращений от простых белорусов – в основном это были вопросы. 26 января звонки и сообщения также поступали – более 100. В целом специалисты высоко оценили работу комиссий и подчеркнули, что все процедуры во время голосования выполнялись четко по законодательству. Наблюдателями отмечались лишь отдельные факты, когда нормы Избирательного кодекса не соблюдались избирателями. Например, голосующие пытались сфотографировать заполненный бюллетень, что нарушает тайны голосования. Также поступали жалобы от избирателей, которые не обнаружили себя в списках на избирательных участках. Такие вопросы решались максимально оперативно, чтобы все желающие смогли отдать свой голос.