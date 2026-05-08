Фестиваль «Не стареют душой ветераны» собрал в Минске 240 финалистов

«Не стареют душой ветераны» – областные отборочные туры фестиваля прошли в стране с сентября по март. Участие в них приняли около пяти тысяч представителей ветеранских коллективов. Отбор велся по шести направлениям: вокально‑хоровое, музыкально‑инструментальное, хореографическое, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество и сольное исполнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам региональных этапов в Минске собрались 240 финалистов. Это лучшие коллективы и исполнители из всех областей. Каждый участник гала-концерта получает памятный знак лауреата и подарочный сертификат от Федерации профсоюзов Беларуси. Коллективы и солисты также отмечаются дипломами.

Наталия Чистякова, руководитель ансамбля «Вяртанне»: В таком возрасте, наверное, вообще не прекращать это. Постоянно себя держать в форме. И это помогает, и это работает. И таким образом мы остаемся на плаву.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: Они не хотят просто находиться на пенсии, как мы говорим, в народе. Не хотят просто заниматься какими-то дачными вопросами. Они хотят продолжать проявлять себя в народном творчестве. Заниматься где-то, играть на аккордеонах, на баянах. Заниматься хореографией, сольно выступать. И нам очень важно вместе с нашими друзьями из Белорусского общественного объединения «Ветеран» дать эту возможность, свои таланты продолжать проявлять.

Татьяна Почебут, консультант управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

«Не стареет душой ветераны» – наш фестиваль так называется, безусловно, является хранителем той исторической правды, которая о нашей Великой Отечественной войне, о той правде, которая была в Советском Союзе, о той памяти. Трудом этих людей была создана наша республика. И, безусловно, мы гордимся их подвигом, их трудом.

Участники представляют региональные традиции, демонстрируют вокальное, хореографическое и театральное мастерство, а также работы декоративно-прикладного искусства. Фестиваль позволяет поддерживать их творческую активность и вовлеченность. В прошлом году форум отметил 30-летие. За это время в нем приняли участие десятки тысяч исполнителей. Проект доказал свою значимость и востребованность, а вклад ветеранов остается важной частью культурной жизни страны.