Федерация профсоюзов Беларуси объединяет около 4 млн человек

За 2025 год рассмотрено около 80 тысяч обращений, 98 % вопросов решены в пользу работников. В общей сложности наниматели вернули им около 4 миллионов рублей невыплаченных средств. Система социального партнерства обеспечивает занятость, защиту прав и равный доступ к гарантиям.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня у нас в стране мы развиваем социальное партнерство. И в ходе этой работы видим, что базовые права человека на труд, право на занятость, права на образование, на медицину – они реализованы. И сегодня вот этот праздник 1 мая у нас приобретает несколько новое звучание. Мы уже говорим о прославлении созидательного труда, о чествовании человека труда и трудовых династий. Потому что трудовая династия, если она есть на предприятии или в отраслях, значит, живет это предприятие. Есть прошлое, есть настоящее, значит, есть и будущее у предприятия. Мы говорим спасибо, как конкретным трудовым коллективам, так и конкретным работникам трудовых коллективов.

Современная цифровая трансформация экономики ставит новые задачи. Один из вызовов – платформенная занятость. Сегодня это около 1 % занятых, но уже фиксируются случаи, когда реальные трудовые отношения скрываются под гражданско‑правовыми договорами. В результате люди лишаются социальных гарантий, защиты и средств к существованию. Такую неопределенность признали недопустимой. Для этого готовится нормативный документ. Цель – вписать принципы платформенной занятости в правовое поле, закрыть правовой вакуум и укрепить защиту работника.