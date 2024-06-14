Прямой эфир

Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска

14 июня 2024 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За два месяца в Минске высокую численность клещей выявили на 27 городских территориях и семи пляжах. В связи с этим была проведена обработка на площади более 300 гектаров. В том числе на территории детских оздоровительных лагерей, сообщили программе «Столичные подробности» на СТВ.

Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска-1

Также усилена обработка городских пляжей: если в 2023-м ее проводили один раз, то в нынешнем году – дважды. Несмотря на то, что Минск по численности иксодовых клещей относится к малоопасному классу, специалисты рекомендуют быть крайне внимательными, отправляясь на природу, а также прибегнуть к экстренной вакцинации в эпидсезон активности клещей. Сделать это можно в Городском центре вакцинопрофилактики.

# Укусы клещей # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открыто около 20 тыс. депозитных счетов для многодетных семей
14 июня 2024 17:29

В Минске открыто около 20 тыс. депозитных счетов для многодетных семей

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения
14 июня 2024 17:12

Представители ФПБ собрали собственный трактор в честь 120-летия профсоюзного движения

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области
14 июня 2024 17:10

Лето с пользой – 2 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Могилёвской области