Превышение численности клещей выявили на 27 городских территориях и 7 пляжах Минска

За два месяца в Минске высокую численность клещей выявили на 27 городских территориях и семи пляжах. В связи с этим была проведена обработка на площади более 300 гектаров. В том числе на территории детских оздоровительных лагерей, сообщили программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также усилена обработка городских пляжей: если в 2023-м ее проводили один раз, то в нынешнем году – дважды. Несмотря на то, что Минск по численности иксодовых клещей относится к малоопасному классу, специалисты рекомендуют быть крайне внимательными, отправляясь на природу, а также прибегнуть к экстренной вакцинации в эпидсезон активности клещей. Сделать это можно в Городском центре вакцинопрофилактики.