В группе риска – дачники, грибники и любители лесных прогулок. В Гродненской области вдвое увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом заболеваемость лайм-боррелиозом осталась на уровне прошлого года. Отмечается, что в целом в медицинские учреждения в связи с укусами клещей стали обращаться чаще.

За 8 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано более 5,5 тысячи случаев. Это почти на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту заболеваемости поспособствовали благоприятные для клещей погодно-климатические условия. Наибольшая активность кровососущих приходится на май-июнь, второй пик традиционно регистрировали в сентябре. Но первый осенний месяц в 2024 году стал исключением.

Валентина Слизевич, энтомолог Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Этот год немножко нетипичный по погодным условиям, клещи на открытых территориях не любят солнечных лучей, пересушенной почвы, поэтому в настоящий момент у нас достаточно низкий уровень обращений в организации здравоохранения с укусами клещей, мы регистрируем в течение недели, вот, в сентябре, 50-70 случаев, в то время как в мае такое количество обращений доходило до 500 за неделю.

Основной мерой профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. Две прививки гарантированно дадут иммунитет на срок до 3 лет.