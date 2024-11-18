Серьги, браслеты, колье. Минчанка создает произведения искусства из дерева – мастхэв этой осени!

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Портал в прекрасное! Добро пожаловать в Зазеркалье и волшебный мир флоры! Его создала неординарная минчанка и молодая мама Саша Борщева. По профессии – дизайнер интерьеров, в душе – истинный художник. Растительный арт восхищает. Поклонники собирают букеты из оригинальных брошей и коллекционируют зеркала. Творческий огонек загорелся с самого детства. Хотя ни в какие кружки Саша не ходила, всему училась сама.

Саша Борщева, дизайнер:

Я очень любила все творческое, все рисовательное, лепительное. Как-то мы ездили к бабушке, в сельском магазине не было кисточек, и я помню, мама сделала из палочки липы кисточку. Поступила на дизайн интерьера, это мне, наверное, дало сферу, круг общения, это классно. Взяли меня на работу на дизайнера кухонь, мебели, но это было ужасно, потому что это надо было к тому же продавать, не только делать. Но и опыта у меня было мало и, собственно, не супер мне хотелось делать однотипные кухни.

Так креатор ушла в вольное плавание. Однажды подруга позвала ее с собой на модный маркет. Решила рискнуть – сделала из полимерной глины симпатичных животных. Тогда как раз был Год лошади. И они разлетелись как горячие пирожки! Это вдохновило на новый старт. Любовь к ботанике вылилась в цветочные броши. Тонкий шнурок, градиент и бутоны в профиль. С маленькой тайной и секретиком, как из детства. Такого не делал никто. Новые украшения вмиг влюбили модниц. Кажется, они живые и источают аромат лета. А самое главное – никогда не завянут.

Саша Борщева:

У меня нет огромного бизнес-плана. Я просто знаю материал, вот у меня он есть, и он случайно вообще мог под руку попасться. И я понимаю, что, просто из предыдущего опыта, из предыдущей насмотренности я его сопоставляю с тем, чем я сейчас вдохновляюсь – и получается какая-то штука. Я вот сейчас вдохновилась, есть такой гриб-навозник, из него можно делать чернила. В старину эти чернила использовали для подписи ценных документов. Я его отрисовала, ну это прекрасно, это очень интересная текстура, это как дорогие акварели! Рисунки я складывала в стол, а потом я решила заколлабиться с девочкой, мы сделали майки!