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Черчилля планируют убрать с английских банкнот

02 июля 2025 13:27
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Черчилля планируют убрать с английских банкнот-0

В Банке Англии рассматривается перспектива осуществить замену изображений бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, а также и иных персон на банкнотах альтернативными «символами национальной идентичности». Об пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Место на купюрах могут занять Стоунхендж, дуб, рыба с картофелем фри, футбол. Также будут организованы общественные консультации, где британцы будут иметь возможность выразить мнение касательно желаемой тематики на банкнотах. При этом итоговое решение будет принимать управляющий Банком Англии Эндрю Бейли.

Фото: Pinterest

# Уинстон Черчилль # Деньги

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