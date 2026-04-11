Как православные готовятся к Пасхе? Изучили самые интересные традиции белорусских семей

«Христос Воскресе!» – это приветствие, начиная с предстоящей полуночи, будет звучать еще 40 дней, вплоть до праздника Вознесения, которое в нынешнем году приходится на 21 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, так, обращаясь к православным, будут говорить белорусы разных конфессий. Такова добрая традиция, что подчеркивает уважение и то, что на нашей земле мирно живут представители разных религий. А еще подготовка к Пасхе – как к кульминации и главному празднику в христианском календаре – это время для творчества. А здесь во многих белорусских семьях впору говорить о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Наш корреспондент Юлия Мычка изучила самые интересные из них. Может, кто-то из зрителей СТВ прямо сейчас вдохновится ее репортажем и в чьей-то семье зародится новая традиция?

В пасхальную неделю этот уголок храма самый хрупкий. Здесь расположилась ярмарка на скорлупе. К Светлому Христову Воскресению в Свято-Троицкой церкви агрогородка Круглое прихожане сделали почти полтысячи писанок. Треть из них украшена руками воспитанников воскресной школы. Больше половины пасхальных сувениров разобрали еще в Вербное воскресенье. За круглянскими крашенками приезжают даже гости из самой столицы.

Самое главное и сложное для любого человека – это выбрать, что взять. То, что тебе понравится по душе, потому что глаза всегда разбегаются.

Скорлупу для пасхальных яиц собирали целый год. И не только куриную. Гусиные, утиные, мраморные перепелиные… А эти с нежным оттенком – почти гламурные, мятные и голубые – фазаньи. Чтобы получить идеальную форму, без трещины и сколов, в семье настоятеля храма даже пришлось отказаться от привычной глазуньи.

Анастасия Блашко, прихожанка Свято-Троицкого храма агрогородка Круглое:

В нашей семье мы редко едим глазунью, чаще омлет для того, чтобы собрать яйца. Подготовка к празднику! Верующие освящают пасхальную пищу. Читайте здесь.