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Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор

23 декабря 2024 12:33
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Знакомьтесь – легенда Климовичского края Александр Галковский. Человек-оркестр. Хранитель традиций. Потомственный пчеловод. Живет в деревне Судзилы, держит огромное хозяйство и уже больше 35 лет собирает старину и фольклор. Когда работал почтальоном, земляки отдавали раритеты: предметы быта и одежду. Так и собрал уникальную коллекцию, которая может дать фору любому музею. Его дом – живая энциклопедия быта наших предков.

Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор-2

Александр Галковский, краевед:
Вся родня валенки валили и пчел всегда держали. Живем, как деды жили, так и мы живем, как надо засеваем и скот выгоняем.

Родник народной культуры. Александр Николаевич – звезда этно-фестивалей, ткет пояса, плетет корзины и передает мастерство внукам. Колоритный краевед участвовал в Международном форуме исследователей белорусской сказки в Академии наук и симпозиуме «Музыкальная карта мира». Сколько он знает преданий, обрядовых песен, пословиц и поговорок – не сосчитать.

Подробности в видео.

# Традиции Беларуси

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