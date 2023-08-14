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Торнадо в Китае унёс жизни 2 человек, ещё 15 пострадали

14 августа 2023 08:37
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Новости Китая. Около 300 поврежденных домов, сотни гектаров уничтоженных полей оставил после себя сильный торнадо, который пронесся по восточной китайской провинции Цзянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо в Китае унёс жизни 2 человек, ещё 15 пострадали-1

Власти сообщили о двух погибших, еще 15 пострадали. Частично разрушены две деревни. Ураганный ветер, скорость которого достигала 200 километров в час, валил деревья и местами оборвал линии электропередачи. На месте бедствия работают аварийные бригады, специалисты оценивают масштабы ущерба.

# Торнадо # Новости Китая # Фотофакт

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