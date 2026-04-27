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Два человека стали жертвами торнадо в Техасе

27 апреля 2026 07:55
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Как минимум два человека погибли при мощных торнадо, которые прошлись по северу американского штата Техас. Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, оставил после себя громадную зону разрушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека стали жертвами торнадо в Техасе-2

Сотни домов получили серьезные повреждения. Еще более 20, по предварительным данным, полностью снесены. Спасатели до сих пор не могут добраться до многих районов, которые оказались в зоне бедствия из-за заваленных обломками и упавшими деревьями дорог. Несколько десятков тысяч жителей остаются без электричества. Сообщается о более 10 пострадавших. Местные власти намерены объявить в нескольких округах чрезвычайное положение.

# США # Торнадо # Торнадо в США

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