Два человека стали жертвами торнадо в Техасе

Как минимум два человека погибли при мощных торнадо, которые прошлись по северу американского штата Техас. Ураганный ветер, скорость которого превышала 200 километров в час, оставил после себя громадную зону разрушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни домов получили серьезные повреждения. Еще более 20, по предварительным данным, полностью снесены. Спасатели до сих пор не могут добраться до многих районов, которые оказались в зоне бедствия из-за заваленных обломками и упавшими деревьями дорог. Несколько десятков тысяч жителей остаются без электричества. Сообщается о более 10 пострадавших. Местные власти намерены объявить в нескольких округах чрезвычайное положение.