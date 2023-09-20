Прямой эфир

Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов

20 сентября 2023 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Мощный торнадо пронесся по восточным провинциям Китая. Больше всего от стихии пострадал город Суцянь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов-1

Там смерч опрокидывал автомобили, валил деревья и линии электропередачи. Частично разрушено более полусотни домов. Местные власти сообщают об одном погибшем, три человека получили ранения. Движение в городе практически парализовано, так как все улицы завалены обломками конструкций и зданий.

# Торнадо # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польские бюджетники стали жить заметно хуже при власти партии «Право и справедливость» – экономисты
20 сентября 2023 08:31

Польские бюджетники стали жить заметно хуже при власти партии «Право и справедливость» – экономисты

Истребитель Су-34 РФ рухнул в Воронежской области
20 сентября 2023 08:08

Истребитель Су-34 РФ рухнул в Воронежской области

В Черногории автобус рухнул в 15-метровый овраг – 2 человека погибли, 22 ранены
20 сентября 2023 08:05

В Черногории автобус рухнул в 15-метровый овраг – 2 человека погибли, 22 ранены