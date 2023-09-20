Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов

Новости Китая. Мощный торнадо пронесся по восточным провинциям Китая. Больше всего от стихии пострадал город Суцянь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там смерч опрокидывал автомобили, валил деревья и линии электропередачи. Частично разрушено более полусотни домов. Местные власти сообщают об одном погибшем, три человека получили ранения. Движение в городе практически парализовано, так как все улицы завалены обломками конструкций и зданий.