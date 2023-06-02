Прямой эфир

Торнадо пронёсся по Китаю – сотни разрушенных домов и уничтоженный урожай

02 июня 2023 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Около сотни разрушенных домов, поваленные линии электропередачи и уничтоженный на сотнях гектаров урожай оставил после себя торнадо, который пронесся по северо-восточным провинциям Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торнадо пронёсся по Китаю – сотни разрушенных домов и уничтоженный урожай-1

По данным властей, ранения получили как минимум 13 человек. Сейчас в зоне бедствия работают многочисленные аварийные бригады, которые восстанавливают дороги, связь и электроснабжение.

Торнадо пронёсся по Китаю – сотни разрушенных домов и уничтоженный урожай-4

Организована помощь пострадавшим от торнадо местным жителям.

# Торнадо # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании фрукты и овощи подорожали на 15-20% из-за сильной засухи
02 июня 2023 12:48

В Испании фрукты и овощи подорожали на 15-20% из-за сильной засухи

Во Флориде тысячи людей вышли на акции протеста против закона о миграции
02 июня 2023 12:46

Во Флориде тысячи людей вышли на акции протеста против закона о миграции

Рогов заявил об окончании подготовки ВСУ к наступлению на Запорожском направлении
02 июня 2023 12:10

Рогов заявил об окончании подготовки ВСУ к наступлению на Запорожском направлении