Новости Китая. Около сотни разрушенных домов, поваленные линии электропередачи и уничтоженный на сотнях гектаров урожай оставил после себя торнадо, который пронесся по северо-восточным провинциям Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.