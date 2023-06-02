Новости Китая. Около сотни разрушенных домов, поваленные линии электропередачи и уничтоженный на сотнях гектаров урожай оставил после себя торнадо, который пронесся по северо-восточным провинциям Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Около сотни разрушенных домов, поваленные линии электропередачи и уничтоженный на сотнях гектаров урожай оставил после себя торнадо, который пронесся по северо-восточным провинциям Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным властей, ранения получили как минимум 13 человек. Сейчас в зоне бедствия работают многочисленные аварийные бригады, которые восстанавливают дороги, связь и электроснабжение.
Организована помощь пострадавшим от торнадо местным жителям.