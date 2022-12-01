30 торнадо практически одновременно обрушились на юг США

Новости США. Два человека погибли при 30 торнадо, которые практически одновременно обрушились на юг США. Они сопровождались ураганным ветром, скорость которого достигала 120 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штатах Техас и Кентукки выпал град размером с мяч для гольфа. Более сотни домов получили повреждения, около десяти полностью разрушены. По заявлению местных властей, больших жертв удалось избежать лишь благодаря своевременному предупреждению экстренных служб.