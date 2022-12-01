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30 торнадо практически одновременно обрушились на юг США

01 декабря 2022 07:38
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Новости США. Два человека погибли при 30 торнадо, которые практически одновременно обрушились на юг США. Они сопровождались ураганным ветром, скорость которого достигала 120 км/ч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 торнадо практически одновременно обрушились на юг США-1

В штатах Техас и Кентукки выпал град размером с мяч для гольфа. Более сотни домов получили повреждения, около десяти полностью разрушены. По заявлению местных властей, больших жертв удалось избежать лишь благодаря своевременному предупреждению экстренных служб.

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# Торнадо # Новости США # Фотофакт

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