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По Франции к северу от Парижа пронёсся торнадо – один человек погиб

22 октября 2025 06:21
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Один человек погиб при торнадо во Франции. Редкая для страны стихия пронеслась к северу от Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер скоростью до 200 километров в час валил деревья, срывал крыши и опрокинул три строительных крана. Один из них упал на здание больницы, второй на жилой дом. Пострадали более десяти человек, четверо в тяжелом состоянии. Некоторые улицы и дороги заблокированы поврежденными автомобилями. Власти оценивают ущерб.

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# Погода # Торнадо

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