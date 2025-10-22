По Франции к северу от Парижа пронёсся торнадо – один человек погиб

Один человек погиб при торнадо во Франции. Редкая для страны стихия пронеслась к северу от Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер скоростью до 200 километров в час валил деревья, срывал крыши и опрокинул три строительных крана. Один из них упал на здание больницы, второй на жилой дом. Пострадали более десяти человек, четверо в тяжелом состоянии. Некоторые улицы и дороги заблокированы поврежденными автомобилями. Власти оценивают ущерб.