В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести

Новости Китая. Мощный торнадо обрушился на юго-восток Китая. В результате природного катаклизма погибли 5 человек, 33 пострадали, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам местных властей, смерч имел интенсивность третьего уровня при пяти максимальных. Порывы ветра поднимали в воздух обломки сооружений и строений. Из эпицентра торнадо по ним били молнии, из-за чего части металлоконструкций моментально сгорали.