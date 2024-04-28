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В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести

28 апреля 2024 07:38
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Новости Китая. Мощный торнадо обрушился на юго-восток Китая. В результате природного катаклизма погибли 5 человек, 33 пострадали, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести-1

По оценкам местных властей, смерч имел интенсивность третьего уровня при пяти максимальных. Порывы ветра поднимали в воздух обломки сооружений и строений. Из эпицентра торнадо по ним били молнии, из-за чего части металлоконструкций моментально сгорали.

В Китае разрушительное торнадо унесло жизни 5 человек, ещё 10 пропали без вести-4

На месте происшествия работают экстренные службы. Всего стихия повредила более 140 промышленных зданий.

# Торнадо # Новости Китая

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