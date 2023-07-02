По западу Канады прошло торнадо диаметром в полтора километра

Новости Канады. В Канаде зафиксировали торнадо диаметром в полтора километра. Оно прошло на западе страны. Разрушены дома и повалены деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канадской провинции Альберта заявили о пострадавших, но не уточнили количество и сложность полученных людьми травм. Стоит отметить, что из-за буйства стихии по всей стране отменили празднование Дня Канады. Это главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада.