Прямой эфир

По западу Канады прошло торнадо диаметром в полтора километра

02 июля 2023 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В Канаде зафиксировали торнадо диаметром в полтора километра. Оно прошло на западе страны. Разрушены дома и повалены деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По западу Канады прошло торнадо диаметром в полтора километра-1

В канадской провинции Альберта заявили о пострадавших, но не уточнили количество и сложность полученных людьми травм. Стоит отметить, что из-за буйства стихии по всей стране отменили празднование Дня Канады. Это главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада. 

# Торнадо # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии из-за роста цен ухудшился индекс потребительских настроений
02 июля 2023 08:30

В Германии из-за роста цен ухудшился индекс потребительских настроений

Израильтяне вновь вышли на протесты из-за недовольства судебной реформой
02 июля 2023 08:29

Израильтяне вновь вышли на протесты из-за недовольства судебной реформой

Маск изменил лимиты и ввёл ограничение на чтение постов в Twitter
02 июля 2023 08:25

Маск изменил лимиты и ввёл ограничение на чтение постов в Twitter