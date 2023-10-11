Новости Перу. В Перу раскрыта крупная международная сеть торговцев людьми. Арестовано 8 человек. Как выяснила полиция, в преступную группировку входили как перуанцы, так и граждане Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они заманивали жителей азиатских стран в Перу, обещая им хорошую работу и стабильный заработок. Но как только те приезжали, они оказывались в рабстве на подпольной фабрике. Трехэтажный дом в Лиме, где содержались жертвы, имел электрический забор, зарешеченные окна и двери, запертые деревом, чтобы жертвы не могли сбежать. В ходе полицейской операции были освобождены 44 человека, среди них 26 женщин из Малайзии.