СМИ: Украина продаёт своих детей на органы

Торговля детством как бизнес. На фоне срежиссированной кампании по якобы насильственной депортации детей Донбасса в Беларусь в медиапространстве все чаще стали появляться факты того, что Украина продает своих детей на органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что многие малыши, вывезенные в эвакуацию в Европу, пропали, западные СМИ периодически писали еще в прошлом году. Однако тогда на это мало кто обращал внимание.

Ровным счетом как и сейчас. Евросоюз и ЮНИСЕФ никак не комментируют постоянно растущее число пропавших без вести детей. А в разных странах Европы то и дело всплывает ужасающая статистика.

Так, в Испании без следа исчезли более 100 детей, в Нидерландах – 170 подростков, в Турции – 159, а в Литве – 43. Все это лишь малая часть того, что на самом деле происходит с украински детьми.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали мужчину, который продавал маленьких детей на органы в Европу. Известно, что до задержания преступник успел совершить по меньшей мере три бесчеловечные сделки. Для этих целей он выбирал малышей в возрасте одного-двух лет.