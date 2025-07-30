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Группа друзей ООН опубликовала совместное заявление по борьбе с торговлей людьми

30 июля 2025 13:41
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Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, созданная в ООН, опубликовала совместное заявление, сделано это именно сегодня, 30 июля, во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа друзей ООН опубликовала совместное заявление по борьбе с торговлей людьми-2

Клуб государств, объединившихся для преодоления этой мировой проблемы, появился по инициативе Беларуси в 2010 году. Впервые об этом мировом вызове с высокой трибуны заговорил наш Президент. После выступления Александра Лукашенко на генеральной ассамблее ООН началось формирование глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

К сожалению, спустя десятилетия на планете остается место рабству. Особую тревогу вызывает рост торговли людьми с целью принудительного труда: доля таких жертв впервые превысила число жертв сексуальной эксплуатации. Для изменения негативных тенденций необходимы дополнительные и ускоренные меры как на национальном, так и на международном уровнях – говорится в совместном заявлении.

# Торговля людьми # ООН

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