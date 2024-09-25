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С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке

25 сентября 2024 19:10
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В столичном зоопарке 25 сентября произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Горела конюшня.

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке-2

Пожар начался рано утром. Сотрудники зоопарка сразу вызвали спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. Очаг быстро потушили. Животные своевременно были эвакуированы. Никто не пострадал.

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
По внешним признакам наблюдалось открытое горение постройки, находящиеся на территории. Со слов сотрудников зоопарка – это конюшня, в которой находились животные. Сотрудники вывели этих животных из опасной зоны еще до прибытия подразделения МЧС, поэтому животные не пострадали. В 10:07 пожар был ликвидирован. Впоследствии выяснилось, что происходило горение деревянных элементов и кровли конюшни на площади 90 квадратных метров. Причина и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются. Пострадавших нет.

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке-6

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
С животными, слава богу, сейчас все в порядке. Они сейчас находятся в безопасности. Они уже успокоились, пасутся, прекрасно себя чувствуют. На большое наше счастье, новое здание конюшни практически не пострадало.

С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке-8

Животные в ближайшее время вернутся в новый ангар.

# Пожар # Минский зоопарк # Татьяна Солтысова

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