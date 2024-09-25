С животными всё хорошо – сотрудники МЧС выясняют причину пожара в Минском зоопарке

В столичном зоопарке 25 сентября произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Горела конюшня.

Пожар начался рано утром. Сотрудники зоопарка сразу вызвали спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия. Очаг быстро потушили. Животные своевременно были эвакуированы. Никто не пострадал.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

По внешним признакам наблюдалось открытое горение постройки, находящиеся на территории. Со слов сотрудников зоопарка – это конюшня, в которой находились животные. Сотрудники вывели этих животных из опасной зоны еще до прибытия подразделения МЧС, поэтому животные не пострадали. В 10:07 пожар был ликвидирован. Впоследствии выяснилось, что происходило горение деревянных элементов и кровли конюшни на площади 90 квадратных метров. Причина и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются. Пострадавших нет.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

С животными, слава богу, сейчас все в порядке. Они сейчас находятся в безопасности. Они уже успокоились, пасутся, прекрасно себя чувствуют. На большое наше счастье, новое здание конюшни практически не пострадало.