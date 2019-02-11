Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?

Минский зоопарк – уникальный музей природы, который является домом для более чем двух тысяч представителей животного мира. С наступлением холодов многие из них уже успели поменять уличные вольеры на специально отапливаемые помещения.

Но только не Тристан, этот 19-летний бурый мишка давно погрузился в спячку, поэтому суровые белорусские морозы ему совсем не помеха. Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Мы отслеживаем, когда он впадает в спячку, когда выходит. Спячка у медведя в зоопарке неглубокая, то есть он может просыпаться, выйти из вольера. В этом случае сотрудники зоопарка его покормят.

Просыпается мишка с наступлением оттепели. В вольере оборудована импровизированная тёплая берлога. Рады приходу зимы еноты и енотовидные собаки. Они всегда с особым интересом встречают гостей зоопарка.

Татьяна Солтысова:

Хорошо себя чувствуют в данный период также копытные. Мы видим, что с удовольствием лазят по скалам таджикские винторогие козлы, можно увидеть и муфлонов, естественно, и лошадей.

И даже, казалось бы, такое экзотическое теплолюбивое животное, как верблюд. Всех троих верблюдов также можно увидеть в этот период. Чувствуют они себя превосходно в снегу, не любят сырую грязную погоду.

Более активно ведут себя животные белорусских лесов, ведь им не привыкать к суровым зимним морозам. Удивительно, что даже некоторые гости из Африки также не против прогуляться по хрустящему снегу. Резво гоняют по белым тропинкам африканские страусы.

Также лисы и волки заметно похорошели. Шерсть хищников стала более густой, пушистой и красивой.

Татьяна Солтысова:

Эта страусиха бурого цвета Василиса и чёрно-белый Роман. Вообще, африканский страус – самая крупная птица, очень заметная. Но надо помнить, что африканский страус – птица глупая, хватает всё подряд, поэтому ни в коем случае руки и, тем более, любые несъедобные предметы протягивать нельзя.

Но не все животные рады белорусской зиме. С теплолюбивыми обитателями зоопарка забот побольше. Например, фламинго, обезьяны. Их можно увидеть в тёплых павильонах через стекло.

Или в экзотариуме «Ориноко» круглый год царит лето. Татьяна Солтысова:

В водоёмах плавают очень крупные рыбы, такие как тёмный паку – это растительноядная пиранья. Мало, кто знает, что есть пресноводные скаты, у нас есть пресноводные речные хвостоколовые, на них можно полюбоваться. Есть даже летучие мыши, на втором этаже можно посмотреть на некоторых рептилий, например, ящериц, игуан, крупных, похожих на оживших драконов, очень интересных угольных черепах.