Прямой эфир

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?

11 февраля 2019 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минский зоопарк – уникальный музей природы, который является домом для более чем двух тысяч представителей животного мира. С наступлением холодов многие из них уже успели поменять уличные вольеры на специально отапливаемые помещения.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-1

Но только не Тристан, этот 19-летний бурый мишка давно погрузился в спячку, поэтому суровые белорусские морозы ему совсем не помеха.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Мы отслеживаем, когда он впадает в спячку, когда выходит. Спячка у медведя в зоопарке неглубокая, то есть он может просыпаться, выйти из вольера. В этом случае сотрудники зоопарка его покормят.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-4

Просыпается мишка с наступлением оттепели. В вольере оборудована импровизированная тёплая берлога. Рады приходу зимы еноты и енотовидные собаки. Они всегда с особым интересом встречают гостей зоопарка.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-7

Татьяна Солтысова:
Хорошо себя чувствуют в данный период также копытные. Мы видим, что с удовольствием лазят по скалам таджикские винторогие козлы, можно увидеть и муфлонов, естественно, и лошадей.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-10

И даже, казалось бы, такое экзотическое теплолюбивое животное, как верблюд. Всех троих верблюдов также можно увидеть в этот период. Чувствуют они себя превосходно в снегу, не любят сырую грязную погоду.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-13

Более активно ведут себя животные белорусских лесов, ведь им не привыкать к суровым зимним морозам. Удивительно, что даже некоторые гости из Африки также не против прогуляться по хрустящему снегу. Резво гоняют по белым тропинкам африканские страусы.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-16

Также лисы и волки заметно похорошели. Шерсть хищников стала более густой, пушистой и красивой.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-19

Татьяна Солтысова:
Эта страусиха бурого цвета Василиса и чёрно-белый Роман. Вообще, африканский страус самая крупная птица, очень заметная. Но надо помнить, что африканский страус птица глупая, хватает всё подряд, поэтому ни в коем случае руки и, тем более, любые несъедобные предметы протягивать нельзя.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-22

Но не все животные рады белорусской зиме. С теплолюбивыми обитателями зоопарка забот побольше. Например, фламинго, обезьяны. Их можно увидеть в тёплых павильонах через стекло.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-25

Или в экзотариуме «Ориноко» круглый год царит лето.

Татьяна Солтысова:
В водоёмах плавают очень крупные рыбы, такие как тёмный паку – это растительноядная пиранья. Мало, кто знает, что есть пресноводные скаты, у нас есть пресноводные речные хвостоколовые, на них можно полюбоваться. Есть даже летучие мыши, на втором этаже можно посмотреть на некоторых рептилий, например, ящериц, игуан, крупных, похожих на оживших драконов, очень интересных угольных черепах.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-28

В этой настоящей южно-африканской сказке, где температура не опускается ниже 20 градусов, обитает целое семейство пёстрых попугаев и нежится на золотом песке самый крупный грызун в мире капибара.

Страусы, верблюды, растительноядная пиранья: на кого ещё можно посмотреть в минском зоопарке зимой?-31

# Зоопарк # Животные # Татьяна Солтысова # Фотофакт # Зоопарк

Другие новости рубрики

Все новости
«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе
01 февраля 2019 10:32

«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ
01 февраля 2019 10:32

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля
01 февраля 2019 10:04

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля