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День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки

27 июля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отпраздновать День тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День тигра отмечается во всем мире 29 июля. А 28 июля в полдень все гости Минского зоопарка смогут увидеть, как кормят белого бенгальского тигра. Для малышей запланированы игры и викторины.

День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки-1

Праздник также совместят с полезной экологической акцией «Береги жизнь». Всех, кто в этот день принесет в зоопарк пластиковые крышечки от напитков, зубной пасты и прочих упаковок, ожидает приятный сюрприз. Дальше вторсырье отправят на переработку, а полученные материальные средства выступят помощью для больных детей.

День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки-4

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Может быть вклад в спасение тигров нам и не удастся сделать, но мы все равно можем спасать жизни. В первую очередь – вырабатывать экологические привычки.

# Зоопарк # общество # Татьяна Солтысова # Фотофакт

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