День тигра в Минском зоопарке: что можно будет посмотреть и зачем брать с собой крышечки

Новости Беларуси. Минский зоопарк приглашает отпраздновать День тигра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. День тигра отмечается во всем мире 29 июля. А 28 июля в полдень все гости Минского зоопарка смогут увидеть, как кормят белого бенгальского тигра. Для малышей запланированы игры и викторины.

Праздник также совместят с полезной экологической акцией «Береги жизнь». Всех, кто в этот день принесет в зоопарк пластиковые крышечки от напитков, зубной пасты и прочих упаковок, ожидает приятный сюрприз. Дальше вторсырье отправят на переработку, а полученные материальные средства выступят помощью для больных детей.