Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты

Яркая премьера! 25 октября в Национальной школе красоты прошло ежегодное мероприятие «Посвящение в модели». На подиум вышли ученики, которые постигают основы стиля и моды всего два месяца. В этом году – рекорд! 450 человек решили стать на путь красоты и личного роста. Приходить можно от трех лет до бесконечности.

Заглавной темой показа стали четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. Фееричное шоу зарядило публику и стало настоящим праздником! Участников поддержали близкие и артисты.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:

Цель этого проекта – во-первых, продемонстрировать навыки, которые получили. Во-вторых, увидеть зрителям, руководству, какие у нас модели, чтобы понимать, какие у нас перспективы, над чем нам стоит больше потрудиться. Чтобы наши модели получали выход из зоны комфорта, выход на сцену – это очень важно, чтобы они развивались и в перспективе участвовали в республиканских мероприятиях, а затем на международной арене.