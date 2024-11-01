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Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты

01 ноября 2024 08:24
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Яркая премьера! 25 октября в Национальной школе красоты прошло ежегодное мероприятие «Посвящение в модели». На подиум вышли ученики, которые постигают основы стиля и моды всего два месяца. В этом году – рекорд! 450 человек решили стать на путь красоты и личного роста. Приходить можно от трех лет до бесконечности.

Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты-2

Заглавной темой показа стали четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. Фееричное шоу зарядило публику и стало настоящим праздником! Участников поддержали близкие и артисты.

Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты-4

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
Цель этого проекта – во-первых, продемонстрировать навыки, которые получили. Во-вторых, увидеть зрителям, руководству, какие у нас модели, чтобы понимать, какие у нас перспективы, над чем нам стоит больше потрудиться. Чтобы наши модели получали выход из зоны комфорта, выход на сцену – это очень важно, чтобы они развивались и в перспективе участвовали в республиканских мероприятиях, а затем на международной арене. 

Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты-6

Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:
Национальная школа красоты всегда за то, чтобы давать возможность почувствовать себя моделью всем без исключения. У нас нет четкого 90-60-90, но мы стараемся принять в нашу школу всех желающих и помочь им воплотить свою мечту в реальность. Безусловно, обучение в Национальной школе красоты открывает большие возможности, выпускницы могут даже работать в кино, участвовать в конкурсах красоты. Яркий пример – Элеонора Качаловская, наша прекрасная «Мисс Беларусь».

Подробности в видео.

# Мода # Божена Еремич # Татьяна Иванова # Анастасия Макеева

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