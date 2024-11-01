Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты
Яркая премьера! 25 октября в Национальной школе красоты прошло ежегодное мероприятие «Посвящение в модели». На подиум вышли ученики, которые постигают основы стиля и моды всего два месяца. В этом году – рекорд! 450 человек решили стать на путь красоты и личного роста. Приходить можно от трех лет до бесконечности.
Заглавной темой показа стали четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. Фееричное шоу зарядило публику и стало настоящим праздником! Участников поддержали близкие и артисты.
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
Цель этого проекта – во-первых, продемонстрировать навыки, которые получили. Во-вторых, увидеть зрителям, руководству, какие у нас модели, чтобы понимать, какие у нас перспективы, над чем нам стоит больше потрудиться. Чтобы наши модели получали выход из зоны комфорта, выход на сцену – это очень важно, чтобы они развивались и в перспективе участвовали в республиканских мероприятиях, а затем на международной арене.
Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:
Национальная школа красоты всегда за то, чтобы давать возможность почувствовать себя моделью всем без исключения. У нас нет четкого 90-60-90, но мы стараемся принять в нашу школу всех желающих и помочь им воплотить свою мечту в реальность. Безусловно, обучение в Национальной школе красоты открывает большие возможности, выпускницы могут даже работать в кино, участвовать в конкурсах красоты. Яркий пример – Элеонора Качаловская, наша прекрасная «Мисс Беларусь».
Подробности в видео.