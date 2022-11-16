Итоги конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» подведены. Побывали в одной из лучших

Новости Беларуси. Подведены итоги 8-го республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» под эгидой Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победителей выбирали в четырех номинациях. Лучшими оказались не только крупные городские библиотеки, но и несколько сельских. В одну из них отправилась наша съемочная группа.

Галина Буро, корреспондент:

Небольшой уютный агрогородок Гольшаны. Известен на всю страну, вслед за романом Владимира Короткевич, своим замком, легендами и богатой историей. Одним из культурных центров, который развивает эрудицию жителей, уже давно стала сельская библиотека.

Здесь не только следят за книжными новинками, но и постоянно проводят выставки, встречи с читателями, куда приглашают выдающихся людей и священнослужителей. Духовные темы часто поднимают в беседах с подрастающим поколением. Свои наработки представили и на республиканский конкурс «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» под эгидой Белорусской православной церкви. В итоге это один из немногих сельских храмов книги, который занял призовое место в номинации «История православия родного края».

Татьяна Иванова, заведующая Гольшанской сельской библиотекой:

У нас в Гольшанах большая история, связанная с духовностью: 400 лет костелу, даже больше, в прошлом году 120 лет было нашей Свято-Георгиевской церкви.

Здесь стараются сохранить колорит исторического местечка – в одном из залов создали фрагмент Гольшанского замка, в детской зоне – печь, а на стене – карта путешествия по достопримечательностям района. Собирают краеведческие экспонаты, книги и материалы об известных личностях земли Ошмянской. Есть даже собственный музей, посвященный знаменитой Дуге Струве, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А с прошлого года в сельской библиотеке создали собственную батлейку.

Дванаццаты стукнуў тады мне гадок, а я і на свет не радзіўся. Пайшоў я на службу. Библиотекарь Алина Гринчук сама создает кукол и готовит спектакли. Батлейку используют для наглядности: когда рассказывают школьникам о каком-либо писателе, ставят фрагмент из его произведения. Говорят, такая визуализация вызывает у детей большой интерес.

Алина Гринчук, библиотекарь Гольшанской сельской библиотеки:

Люблю бабульку вось гэту, яна надта ўдалая, паглядзіце, якая яна цудоўная. Яна надта ўдалая, і добра атрымалася ў нас гэта лялька. Бачыце, які ў яе твар? У яе твар мякенькі, там паралончык. Копилку своих побед Гольшанская сельская библиотека намерена пополнять и дальше. Уже подали материалы на участие в национальном конкурсе патриотических проектов.