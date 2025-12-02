Шум станков, запах краски и новых материалов – как преображают столицу к ВНС?

Как улицы Минска примеряют деловой, но в то же время праздничный дресс-код, узнавала Элла Маркевич.

Минск готовится к событию общегосударственного масштаба и значения. Двухмиллионный город, приняв делегатов второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, на два дня станет центром политической и общественной жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное – это, безусловно, содержание, но и внешний облик столицы (или, как сейчас принято говорить, вайб) также имеет значение.

Ключевому политическому событию года – соответствующее визуальное сопровождение. Дизайнерами была разработана специальная графика. В основе традиционно цвета государственной символики, элементы национального орнамента, а также лаконичные детали из торжественного золота. Центральный элемент всего оформления – узнаваемый значок делегата ВНС.

Элла Маркевич, корреспондент: Шум станков, запах краски и новых материалов – обычная рабочая обстановка, только заказы сейчас особенные. Подготовка к Всебелорусскому народному собранию ведется комплексно.

С легким шелестом станки отпечатывают яркие полотна будущих баннеров. Готовые – сразу же отправляются на объекты для установки.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

На площади Независимости разместится нарядное тематическое панно ручной работы на фасаде педагогического университета. На Октябрьской площади колонны Дворца Республики украсят тематические планшеты. Фасад Дворца спорта будет оформлен масштабным 32-метровым панно и подрамником со слоганом «Время выбрало нас».

Встречать участников и гостей Всебелорусского народного собрания праздничная атрибутика будет сразу на въезде в Минск. Преобразятся и главные магистрали города: все опорные освещения получат тематические баннеры. Но на этом визуализация не закончится. Добавят динамики мультимедийные экраны.

Элла Маркевич:

До знакового политического события страны осталось чуть больше 2 недель. Напомню, второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 18 и 19 декабря.