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Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки

29 ноября 2023 08:59
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Столица преображается! Сотни километров гирлянд, десятки елок и арт-композиций украсят предновогодний Минск. Каждая фотозона – произведение искусства.

Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки-1

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:
В этом году город украшает 27 елок, на данный момент все районы уже стоят украшенными, красивыми. Сейчас постепенно мы пришли к оформлению центральных локаций. Главная елка страны традиционно 30-метровая красавица, установленная на Октябрьской площади будет в центре сказочного города. Можно будет прогуляться по городскому бульвару, сфотографироваться в лесной чаще, отдохнуть в яркой, нарядной беседке. И главная елка страны уже 8 декабря будет полностью украшена.

Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки-4

Станцевав хоровод вокруг главной елки, не забудьте навестить Снежную Королеву! Замок ледяной принцессы в 2023 году распахнет свои двери в Первомайском районе.

Где еще установят новогодние елки в Минске, смотрите в видео.

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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