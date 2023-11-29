Минск готовится к Новому году. Рассказываем, где установят праздничные фотозоны и ёлки

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

В этом году город украшает 27 елок, на данный момент все районы уже стоят украшенными, красивыми. Сейчас постепенно мы пришли к оформлению центральных локаций. Главная елка страны – традиционно 30-метровая красавица, установленная на Октябрьской площади – будет в центре сказочного города. Можно будет прогуляться по городскому бульвару, сфотографироваться в лесной чаще, отдохнуть в яркой, нарядной беседке. И главная елка страны уже 8 декабря будет полностью украшена.