280 км гирлянд и более 20 тыс. светящихся огоньков на ёлках. Как украсили Минск к Новому году?

Более 250 мероприятий, 27 елей и около полутысячи световых композиций. Новый год в Минске! В программе «Большой город» на СТВ рассказали о самых красивых локациях и самых интересных городских мероприятиях в период с 15 декабря по 15 января. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какие площадки подготовлены для встречи Нового года в Минске?

Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

В Минске в новогоднюю ночь будет представлено 19 площадок. Именно новогодние районные площадки. Три городские площадки. Традиционные – это Дворец спорта, Верхний город возле Ратуши и площадка Раковская, 25. Там будет новый проект «Волшебство новогодней открытки». Мы совместно с «Мінскай спадчынай» и Белпочтой организовали такой проект. Открытка будет физическая и отправлена адресату. Екатерина Забенько:

Расскажите о самых интересных новых локациях или в необычном оформлении уже давно полюбившихся.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Конечно, мы стараемся каждую из локаций оформить по-новому. И в этом году минчане и гости столицы станут свидетелями абсолютно новых художественных композиций, которые будут их встречать и на площади Независимости, и у Дворца Республики. И, конечно, большим сюрпризом будет площадка у Дворца спорта. Екатерина Забенько:

Площадка возле Дворца спорта всегда привлекает наибольшее количество минчан и гостей столицы. Что вы считаете наиболее интересным и оригинальным в этом году? Татьяна Бугоркова:

В этом году там будет стоять елка, которая абсолютно новая. Это творческое решение нашего коллектива. Это дизайнерская елка, в основании которой будет находиться проходная арка, усыпанная множеством огней. Более того, сама елка в красно-золотых тонах, потому что это Год дракона. Еще интересный момент – это красивый шатер, который будет эту 18-метровую елку накрывать. Будет создана иллюзия звездного неба.

Екатерина Забенько:

Поговорим про площадь Независимости, она одна из самых больших в Европе. Конечно же, там тоже любят минчане проводить время. Хоть там и нет ничего, кроме торгового центра «Столица», который сейчас привлекает огромное количество покупателей благодаря смене формата. Что обновится там? Татьяна Бугоркова:

В этом году там установлена 18-метровая елка, которая в корне отличается от уже привычных конусных елок, которые были ранее установлены, в том числе и на этой площади. Это елка с пушистыми лапами, которая напоминает настоящую рождественскую ель. Она усыпана золотыми игрушками, потому что следующий Год дракона, а он очень любит золото. Эту елку мы нарядили в стильной золотой гамме. Екатерина Забенько:

Давайте перейдем к Октябрьской площади. Какие световые эффекты будут использованы там?

Александр Воробцов, первый заместитель директора – главный инженер предприятия «Мингорсвет»:

Елка будет установлена 30-метровая. Она будет наподобие прошлого года. Это пиксельная система елок. Более 20 тысяч светящихся светодиодных огоньков на ней зажжется. Это будут традиционные сценарии на елке. Прилегающая территория будет соответствующая, в виде сказочного леса оформлена. Всем полюбившиеся световые деревья там будут установлены. Екатерина Забенько:

Как оформили дизайнеры «Минскрекламы» самое любимое новогоднее место минчан?

Татьяна Бугоркова:

Это место будет сказочным. Вокруг елки развернется настоящий город. Там будут представлены большие форматные дома, самый высокий из которых будет 11 метров. По этой улице можно будет прогуляться. Это будет своего рода бульвар, потому что там будут установлены настоящие городские фонари, которые сами по себе очень красивые. Можно будет пройти в лес, который тут же развернут. Там установлено 30 практически настоящих елок. Это две лесопарковые зоны по обеим сторонам от новогодней красавицы 30-метровой. И в каждом таком лесу будет установлена настоящая, горящая огнями, беседка. Новогодняя, ажурная, тематическая и очень атмосферная. Там можно будет прекрасно провести время, сфотографироваться, сделать замечательные селфи. Екатерина Забенько:

Мы любим измерять праздничную атмосферу в необычных масштабах. Есть ли у вас цифра, сколько километров световых гирлянд украсят праздничный Минск? Александр Воробцов:

Если говорить о распределительной сети иллюминационного освещения в Минске, то это порядка 133 километров на сегодня. Если мы сделаем развертку всех иллюминационных конструкций и будем считать общую протяженность гирлянд иллюминации, то это будет порядка 280 километров. Мы приближаемся уже к этой цифре. Екатерина Забенько:

То есть расстояние от Минска до достаточно отдаленного районного центра.