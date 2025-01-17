Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание

Иногда наш мозг играет с нами, создавая самые необычные иллюзии, в том числе и тактильные. Ученые предполагают, что осознание боли возникает в соматосенсорной коре мозга, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. У нее множество рецепторов по всему телу, которые воспринимают прикосновения, температуру и боль. Эти рецепторы находятся очень близко и именно такая близость иногда путает мозг. Например, если указательный и безымянный пальцы поместить в горячую воду, а средний – в холодную, он все равно будет ощущать, будто он в горячей.

Светлана Пашкевич, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Сигналы как о температуре, холодовые рецепторы, это колбы Краузе и тельца Руффини, которые воспринимают тепло, они свои потоки информационные несут по одним и тем же путям. Переключаются примерно в одних и тех же местах. Приходят в головной мозг в области соматосенсорной коры тоже примерно в одних и тех же ситуациях, но тормозятся и блокируются с разных путей. И вот когда они одновременно приходят, то торможение может произойти уже на уровне спинного мозга. И идет только один сигнал. И уже этот сигнал может как раз давать нам иллюзию того горячего, потому что будет восприятие только температур. Зная механизмы появления боли и механизмы торможения, мы можем ее регулировать. То есть мы можем отключить ее с периферии.

Светлана Пашкевич:

Мы знаем, что есть пороги болевые, они должны быть определенной силы, чтобы вызвать возбуждение. Например, для того, чтобы мы почувствовали температуру, должны не менее 50 клеток возбудиться и сказать, что прямо точно жарко и можно передавать сигнал. Если пороги не достаточны или, например, не происходит какого-то сигнала, то естественно боль не пройдет. Наша задача либо снизить порог возбуждения, тогда мы боль будем лучше чувствовать, либо его повысить, то есть нужно гораздо больше рецепторов, чтобы почувствовать порог.

Иглорефлексотерапия – одна из методик, которая помогает отключить боль. Суть ее в том, что с помощью специальных игл врач воздействует на определенные точки на теле человека. О пользе процедуры спорят до сих пор, однако эффективность акупунктуры в отношении некоторых заболеваний подтверждена даже Всемирной организацией здравоохранения.

Ольга Журавлева, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении:

Иглорефлексотерапия очень давно используется в Республике Беларусь, является совершенно законным и официальным методом, врачи проходят специализацию и подготовку по иглорефелексотерапии. В большинстве лечебных учреждений Республики Беларусь такие специалисты есть. Эта методика доступна. Татьяна живет с болью уже 6 лет. Первый приступ произошел в 2019 году, тогда девушка пропила курс таблеток, съездила в санаторий и боль отступила. Но последнее обострение уложило девушку в кровать на полтора месяца. Кто-то из знакомых посоветовал иглоукалывание, от жуткой боли девушка была готова на все.