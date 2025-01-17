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Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание

17 января 2025 15:38
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Иногда наш мозг играет с нами, создавая самые необычные иллюзии, в том числе и тактильные. Ученые предполагают, что осознание боли возникает в соматосенсорной коре мозга, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. У нее множество рецепторов по всему телу, которые воспринимают прикосновения, температуру и боль. Эти рецепторы находятся очень близко и именно такая близость иногда путает мозг. Например, если указательный и безымянный пальцы поместить в горячую воду, а средний – в холодную, он все равно будет ощущать, будто он в горячей. 

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание-2

Светлана Пашкевич, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Сигналы как о температуре, холодовые рецепторы, это колбы Краузе и тельца Руффини, которые воспринимают тепло, они свои потоки информационные несут по одним и тем же путям. Переключаются примерно в одних и тех же местах. Приходят в головной мозг в области соматосенсорной коры тоже примерно в одних и тех же ситуациях, но тормозятся и блокируются с разных путей. И вот когда они одновременно приходят, то торможение может произойти уже на уровне спинного мозга. И идет только один сигнал. И уже этот сигнал может как раз давать нам иллюзию того горячего, потому что будет восприятие только температур.

Зная механизмы появления боли и механизмы торможения, мы можем ее регулировать. То есть мы можем отключить ее с периферии.

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание-4

Светлана Пашкевич:
Мы знаем, что есть пороги болевые, они должны быть определенной силы, чтобы вызвать возбуждение. Например, для того, чтобы мы почувствовали температуру, должны не менее 50 клеток возбудиться и сказать, что прямо точно жарко и можно передавать сигнал. Если пороги не достаточны или, например, не происходит какого-то сигнала, то естественно боль не пройдет. Наша задача либо снизить порог возбуждения, тогда мы боль будем лучше чувствовать, либо его повысить, то есть нужно гораздо больше рецепторов, чтобы почувствовать порог.

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание-6

Иглорефлексотерапия – одна из методик, которая помогает отключить боль. Суть ее в том, что с помощью специальных игл врач воздействует на определенные точки на теле человека. О пользе процедуры спорят до сих пор, однако эффективность акупунктуры в отношении некоторых заболеваний подтверждена даже Всемирной организацией здравоохранения.

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание-8

Ольга Журавлева, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении: 
Иглорефлексотерапия очень давно используется в Республике Беларусь, является совершенно законным и официальным методом, врачи проходят специализацию и подготовку по иглорефелексотерапии. В большинстве лечебных учреждений Республики Беларусь такие специалисты есть. Эта методика доступна.

Татьяна живет с болью уже 6 лет. Первый приступ произошел в 2019 году, тогда девушка пропила курс таблеток, съездила в санаторий и боль отступила. Но последнее обострение уложило девушку в кровать на полтора месяца. Кто-то из знакомых посоветовал иглоукалывание, от жуткой боли девушка была готова на все. 

Методика, которая помогает отключить боль. Узнали, как работает иглоукалывание-10

Татьяна, страдает от сильной боли:
В клинику я приехала в ноябре с жуткими болями, мне посоветовали пройти курс рефлексотерапии – иглоукалывание. Я до этого как-то скептически была настроена к подобного рода процедурам, но вот решила попробовать, потому что уже других вариантов не было. Либо на операцию ехать, либо пробовать как-то дальше лечиться консервативно. Прошла всего 13 процедур, к концу курса мне правда стало легче.

Акупунктура действует на нервную систему практически так же, как современная кожная электростимуляция нервов. Тоненькие иглы, раздражая рецепторы в правильных точках, передают в головной мозг импульс, опережающий сигнал о боли. Благодаря этому неприятные ощущения уходят.

Подробности в видео

# Светлана Пашкевич # Ольга Журавлева # Всемирная организация здравоохранения в Беларуси

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