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«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?

17 мая 2024 14:17
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Образование в Беларуси доступное, качественное и во всем мире ценится высоко. Основное образование включает несколько уровней – дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное, а также высшее и научно ориентированное. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов.

«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?-1

Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Стартовала избирательная кампания в Молодежный совет при Мингорсовете. Планируется сформировать представителей по округам. У нас 60 округов в Минске, то есть это будет 60 молодых, активных представителей в Молодежном совете при Мингорсовете. Каждый активный гражданин от 14 лет может попробовать свои силы и дальше участвовать в таком конкурсном отборе. Я уверена, что наши депутаты, безусловно, будут работать дружно в команде с нашим молодым поколением.

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# Молодежь Беларуси # общество # Светлана Бондарева

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