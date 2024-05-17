«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?

Образование в Беларуси доступное, качественное и во всем мире ценится высоко. Основное образование включает несколько уровней – дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое и среднее специальное, а также высшее и научно ориентированное. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Светлана Бондарева, депутат Минского городского Совета депутатов:

Стартовала избирательная кампания в Молодежный совет при Мингорсовете. Планируется сформировать представителей по округам. У нас 60 округов в Минске, то есть это будет 60 молодых, активных представителей в Молодежном совете при Мингорсовете. Каждый активный гражданин от 14 лет может попробовать свои силы и дальше участвовать в таком конкурсном отборе. Я уверена, что наши депутаты, безусловно, будут работать дружно в команде с нашим молодым поколением.