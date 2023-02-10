Пособие по уходу за ребёнком до трёх лет увеличилось. Сколько теперь будут получать родители?

Появление в ребенка значительно увеличивает семейные расходы. Кроме регулярных трат на подгузники, питание, одежду, нужны крупные покупки – коляска, детская кроватка и многое другое. Чтобы помочь родителям финансово, существуют единовременные пособия.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь:

В соответствии с законом о государственных пособиях семьям, воспитывающих детей, размеры государственных пособий пересматриваются в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем, на душу населения. И ростом среднемесячной заработной платы работников республики. С 1 февраля увеличились все детские пособия, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума и среднемесячной заработной платы работников.

С 1 февраля 2023 на 9 % увеличилось пособие по уходу за ребенком до трех лет. Ежемесячная выплата составляет на первого ребенка практически 606 рублей, если это второй и последующий дети, сумма составляет 692 рубля, если в семье воспитывается ребеночек с инвалидностью, семья получит 780 рублей.

Светлана Белаш:

Размер пособий по уходу за ребенком до трех лет пересматривается два раза в год, 1 февраля и с 1 августа, при увеличении среднемесячной заработной платы работников республики. Детские пособия, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, пересматриваются четыре раза в год (при увеличении этого бюджета). С 1 февраля размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка увеличился и составил на первого ребенка 3 414 рублей, при рождении второго и последующих детей – 4 780 рублей.