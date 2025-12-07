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Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью

07 декабря 2025 17:45
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А сейчас о ситуации в Европе, где пытаются найти развязку украинского кризиса. На неделе в Москву прилетел политический десант из Америки, чтобы провести очередной раунд переговоров и обсудить предложения Трампа. Его мирный план претерпел изменения и трансформировался в четыре пакета документов.

В программе «Неделя» на СТВ мы попытались разобраться, стал ли мир ближе и что связывает зятя американского президента с Беларусью.

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-2

Кортеж из представительских авто выезжает из аэропорта Внуково и мчит в центр Москвы. Предположительно, в одной из машин находится Стив Уиткофф, который прямиком из Вашингтона привез в Россию важные вести и документы. 

В этот момент еще никто не знает, чем закончится встреча с президентом Путиным, но приближение мира уже витает в воздухе, как и наступление Рождества. Гости из США оценили праздничное убранство Москвы. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-4

Пешая прогулка до Кремля. Возможно, Уиткофф и Кушнер хотели собраться с мыслями перед важной встречей, променад хорошо в этом помогает, или передохнуть после сытного обеда. Американские гости перед этим посетили модный московский ресторан, где их потчевали посикунчиками с крабами, кулебякой и перепелами. Не менее разнообразным было и политическое меню, которое состояло из четырех пакетов документов. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-6

Владимир Путин, президент России:
Просто они разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать вот эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые 27 пунктов.

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-8

Встреча в Кремле длилась 5 часов. Круг переговорщиков, что называется, из самых близких. По правую руку Путина – помощник президента Ушаков, переводчик и гендиректор РФПИ Дмитриев. С американской – Уиткофф, переводчик и тот, кто появился в Москве инкогнито. Это зять американского президента, предприниматель и инвестор Джаред Кушнер. Он редко общается с прессой и довольно скрытен, но Трамп ему полностью доверяет. 

Эксперты отмечают вклад Кушнера в достижение соглашений между Израилем и странами Персидского залива. Ему же приписывают и авторство мирного плана по Украине. А еще этот молодой политик кровно связан с Беларусью. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-10

Корни большого семейства Кушнер в Новогрудке. Здесь они жили до войны. Зейдель Кушнер, глава семейства и прадед Джареда, был мастером по выделке кожи и меха, шил шубы и шапки, которые пользовались большим спросом. Когда немцы заняли городок, всех евреев согнали в гетто. Узниками стали и Кушнеры. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-12

Александра Варава, и.о. директора Новогрудского историко-краеведческого музея:
Это был их отец Зейдель Кушнер. Это до последней третьей акции расстрела была их мама Хинда Кушнер. И дети: Рая, Лея и брат Хоня. Семья удивительная, очень трудолюбивая.

Но судьба их трагична. Фашисты расстреляли старшую дочь и мать семейства. Над узниками издевались, практически морили голодом, они жили в бараках и спали на голых досках. Когда сил терпеть больше не было, евреи решились на побег. Узники вырыли 200-метровый тоннель. Кушнеры принимали в этом непосредственное участие. 

Александра Варава:
Хоня Кушнер был среди тех 50, которые копали этот тоннель. Хоня – это сын Зейделя Кушнера. Копали, теряя сознание от нехватки воздуха, собирая последние силы. И очень трудно было работать в этом тоннеле, потому что это был глиняный слой. Это был слой глины, который не просто было отковырять, его надо было, как уголь в забое, отбить.

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-14

Этот побег стал самым массовым в оккупированной Европе. Но спастись удалось не всем. Младший сын погиб. А вот отец и две дочки спаслись. До конца войны они находились о партизанском отряде Бельского. После иммигрировали в Румынию, а затем – в США, где и достигли больших высот. 

Организовали успешный бизнес, а Джаред Кушнер стал зятем президента США. Молодой миллиардер приезжал и в Новогрудок. Но только однажды и еще будучи ребенком. А вот его отец бывал на родине своих предков неоднократно. В последний раз в 2016-м. Он один из тех, кто поддержал идею создания стены скорби. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-16

Такое сложно вычеркнуть из семейной истории. Возможно, генетическая память подскажет молодому Кушнеру, как прекратить еще одну войну, которая выпала и на его век. Россия по итогам этих переговоров заявила, что план требует доработки, и, по словам Ушакова, возможно, новый вариант будет готовить именно зять Трампа. 

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью-18

Юрий Ушаков, помощник президента России:
Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер.

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Спиридон Килинкаров

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