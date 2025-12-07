Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью

А сейчас о ситуации в Европе, где пытаются найти развязку украинского кризиса. На неделе в Москву прилетел политический десант из Америки, чтобы провести очередной раунд переговоров и обсудить предложения Трампа. Его мирный план претерпел изменения и трансформировался в четыре пакета документов. В программе «Неделя» на СТВ мы попытались разобраться, стал ли мир ближе и что связывает зятя американского президента с Беларусью.

Кортеж из представительских авто выезжает из аэропорта Внуково и мчит в центр Москвы. Предположительно, в одной из машин находится Стив Уиткофф, который прямиком из Вашингтона привез в Россию важные вести и документы. В этот момент еще никто не знает, чем закончится встреча с президентом Путиным, но приближение мира уже витает в воздухе, как и наступление Рождества. Гости из США оценили праздничное убранство Москвы.

Пешая прогулка до Кремля. Возможно, Уиткофф и Кушнер хотели собраться с мыслями перед важной встречей, променад хорошо в этом помогает, или передохнуть после сытного обеда. Американские гости перед этим посетили модный московский ресторан, где их потчевали посикунчиками с крабами, кулебякой и перепелами. Не менее разнообразным было и политическое меню, которое состояло из четырех пакетов документов.

Владимир Путин, президент России:

Просто они разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать вот эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые 27 пунктов.

Встреча в Кремле длилась 5 часов. Круг переговорщиков, что называется, из самых близких. По правую руку Путина – помощник президента Ушаков, переводчик и гендиректор РФПИ Дмитриев. С американской – Уиткофф, переводчик и тот, кто появился в Москве инкогнито. Это зять американского президента, предприниматель и инвестор Джаред Кушнер. Он редко общается с прессой и довольно скрытен, но Трамп ему полностью доверяет. Эксперты отмечают вклад Кушнера в достижение соглашений между Израилем и странами Персидского залива. Ему же приписывают и авторство мирного плана по Украине. А еще этот молодой политик кровно связан с Беларусью.

Корни большого семейства Кушнер в Новогрудке. Здесь они жили до войны. Зейдель Кушнер, глава семейства и прадед Джареда, был мастером по выделке кожи и меха, шил шубы и шапки, которые пользовались большим спросом. Когда немцы заняли городок, всех евреев согнали в гетто. Узниками стали и Кушнеры.

Александра Варава, и.о. директора Новогрудского историко-краеведческого музея:

Это был их отец Зейдель Кушнер. Это до последней третьей акции расстрела была их мама Хинда Кушнер. И дети: Рая, Лея и брат Хоня. Семья удивительная, очень трудолюбивая. Но судьба их трагична. Фашисты расстреляли старшую дочь и мать семейства. Над узниками издевались, практически морили голодом, они жили в бараках и спали на голых досках. Когда сил терпеть больше не было, евреи решились на побег. Узники вырыли 200-метровый тоннель. Кушнеры принимали в этом непосредственное участие. Александра Варава:

Хоня Кушнер был среди тех 50, которые копали этот тоннель. Хоня – это сын Зейделя Кушнера. Копали, теряя сознание от нехватки воздуха, собирая последние силы. И очень трудно было работать в этом тоннеле, потому что это был глиняный слой. Это был слой глины, который не просто было отковырять, его надо было, как уголь в забое, отбить.

Этот побег стал самым массовым в оккупированной Европе. Но спастись удалось не всем. Младший сын погиб. А вот отец и две дочки спаслись. До конца войны они находились о партизанском отряде Бельского. После иммигрировали в Румынию, а затем – в США, где и достигли больших высот. Организовали успешный бизнес, а Джаред Кушнер стал зятем президента США. Молодой миллиардер приезжал и в Новогрудок. Но только однажды и еще будучи ребенком. А вот его отец бывал на родине своих предков неоднократно. В последний раз в 2016-м. Он один из тех, кто поддержал идею создания стены скорби.

Такое сложно вычеркнуть из семейной истории. Возможно, генетическая память подскажет молодому Кушнеру, как прекратить еще одну войну, которая выпала и на его век. Россия по итогам этих переговоров заявила, что план требует доработки, и, по словам Ушакова, возможно, новый вариант будет готовить именно зять Трампа.