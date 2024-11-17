Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов

И более того, наконец вышла личность на Западе, потому что та серость, которая была, вызывала просто недоумение даже иногда. Потому что у вас тут Александр Григорьевич, у нас Владимир Владимирович, ну, это личности, несомненно, и Си Цзиньпин личность, и Али Хаменеи, и наследный принц Саудовской Аравии. А здесь вот был просто ужас-ужас, но наконец вышла и личность. Нет, не сможет.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия): Ну не натянется он на глобус. Он, конечно, очень мужественный человек и личность, безусловно. И это, кстати, очень интересно. На авансцену мировой политики вышла личность. Это действительно важно.

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ: Мы должны понимать, что конфликт в Украине – это часть глобальной войны между коллективным Западом и коллективным Востоком. И замораживание конфликта в Украине не принесет того, что США перестанут бороться с коллективным Востоком. Они просто перенесут зону боевых действий на Ближний Восток, на Юго-Восточную Азию и еще куда-нибудь.

Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Давайте мы будем исходить из того, что мы имеем дело со страной, которая считает себя гегемоном. У гегемонов все расписано по графику. И время, отведенное на борьбу с Россией, на мой взгляд, уже заканчивается. Они определили время до 2025 года. И к этому году должны были прийти с результатом. Россия должна была быть в руинах под гнетом экономических санкций Запада. А Украина должна была стать триггером и детонатором всех этих событий. Случилось как случилось.

Поэтому по графику дальше у них идет Китай с 2027 по 2032 год. Им нужно подготовиться. Тут правильно было сказано в отношении арсеналов вооружений, которые у них очень сильно поскуднели в связи с войной в Украине. Им нужно готовиться к серьезной схватке с Китаем.

Если говорить о Трампе, для меня сейчас очевидно, Трамп и трампизм это, скорее всего, в Америке надолго. Я смотрю по команде, которую подбирает Трамп, средний возраст команды порядка 40 лет. Что касается переговоров, я думаю, что время переговоров в 2025 году уже настало, и в любом случае переговоры будут. И меня это нисколько не пугает. Единственное, конечно, нужно будет сделать серьезный вывод из тех ошибок, которые были совершены в ходе предыдущих раундов переговоров.

И мне кажется, основная проблема, почему не удалось реализовать те договоренности, это отсутствие каких бы то ни было гарантий и готовности сторон выполнять взятые на себя обязательства. В этом плане мне нравится, что у нас нулевой уровень доверия между сторонами. Это значит, он должен заставить нас выработать такой механизм, который не будет давать сбоев и позволит реализовать все достигнутые договоренности. Я говорю о том, что нельзя совершать ту же самую ошибку, которую мы делали ранее, включая первым пунктом мирных планов пункт прекращения огня, а дальше политические решения. Все должно быть ровным счетом наоборот.