Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Сейчас то, о чем мы говорили раньше, да, мы могли догадываться, потому что на руках у нас не было тех документов, которые бы это подтвердили. Но сейчас все это скрывается. Но я вам хочу сказать, это еще все, на самом деле, цветочки. Я думаю, ягодки будут впереди. Когда там пресс-секретарь Белого дома демонстрирует финансирование каких-то сомнительных мероприятий, связанных с трансгендерами и так далее – это одна история. Но сейчас начнет всплывать информация о визитах не только актеров, которые получали десятки миллионов долларов за свои визиты на Украину, понятно, с постановочными сценариями воздушной тревоги и так далее. А вот когда начнет скрываться информация о том, что все европейские политики ездили на Украину за деньги американцев, и европейские политики в поезде перед остановкой город Киев получали на руки специальные, так сказать, директивы, с которыми они должны выступить. Вот это будет уже очень интересно, в том числе и для европейской политики. Потому что я убежден в том, что этот политический туризм оплачивался, в том числе оплачивался, конечно же, американцами через USAID. Они потратили огромные финансовые ресурсы. Они же тратили на Украину огромные финансовые ресурсы с 2004 года.

И речь идет о миллиардах долларов. За последние три года только через USAID они потратили около 30 миллиардов на Украину. Для чего эти деньги были потрачены? Оказывается, для создания такого информационного купола, в котором находится Украина. Выясняется, что 90 % масс-медиа украинских напрямую зависят от финансирования этой структуры. Но можно ли их считать после этого независимыми средствами массовой информации? Ну, мне кажется, очень сомнительная история. И самое интересное, они заявляют, запаса прочности у нас хватит на 2-3 месяца. То есть все это время они фактически существовали за счет американских денег и, соответственно, продвигали американские нарративы, американскую политику, американскую позицию в отношении того или иного вопроса. Независимость средств массовой информации, свобода слова, говорили они.